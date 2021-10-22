〈美股熱門股〉PayPal併購案遭市場看衰跌5% 分析師唱旺特斯拉漲3%

PayPal 併購案遭市場看衰 下跌 5.86%

線上支付巨擘 PayPal(PYPL-US) 日前傳出收購 Pinterest(PINS-US) 消息後股價一路下滑，周四再跌 5.86% 至 243.21 美元，市場不看好這筆交易帶來的益處，而股價的跌幅反映投資人的不安。

PayPal 希望靠收購 Pinterest 成為一站滿足購物與金融服務的「超級應用程式」（super app），預料此交易將能帶來數億的新用戶，並且有望實現 2025 年活躍用戶數量翻倍成長至 7.5 億人的目標。

不過 MoffettNathanson 分析師表示，該公司與 Pinterest 的併購案存在巨大的執行風險，PayPal 與其他平台客戶間的關係可能會疏遠，並將 Pinterest 視為競爭對手。

此外，Pinterest 並未經營電子商務，大部分收入來自廣告而非購物，PayPal 買下後必須投入大量資源，幫助 Pinterest 成為商業平台，同時也還須與其他業務進行整合。

Jefferies 分析師 Trevor Williams 表示，PayPal 收購 Pinterest 看起來比較像是對其競爭對手 Square 收購 Afterpay 的反應，而且 PayPal 收購 Pinterest 帶來的營收綜效明顯較低。

本周 PayPal 股價下跌可能會讓收購過程變得更加困難，因為收購交易考慮的是自己本身的股票，一旦股價下跌，PayPal 可能不得不將更大比例的股份交給 Pinterest 的投資人。

有知情人士表示，雖然股價反應比預期差讓談判變得複雜，也可能使交易陷入危險，但現在下結論的話還為時過早。

特斯拉 Q3 財報靚分析師齊唱旺 漲 3.26%

特斯拉 (TSLA-US) 第三季財報亮眼，周四（21 日）股價上漲 3.26% 至每股 894 美元，華爾街分析師看好公司獲利能力和展望，紛紛上調目標價。

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 表示，特斯拉可能是全球最賺錢的大眾市場汽車製造商，儘管成本上漲，但該公司在獲利方面表現令人驚艷，給予該股買入（Buy）評等，目標價訂在每股 900 美元。Jonas 補充說，由於塞港與晶片荒，特斯拉在運輸與半導體的成本支出增加。

New Street Research 分析師 Pierre ferragua 表示，特斯拉的毛利率是一般汽車製造商的兩倍，看好該公司前景並給予買入評等，目標價從每股 900 美元上調至 1,298 美元。

Wedbush 分析師 Dan Ives 認為，特斯拉位於奧斯汀與德國柏林的超級工廠是未來 18 個月營運成長的關鍵，預估特斯拉的年生產量將達到 200 萬輛，華爾街預估特斯拉在去年共交付約 86 萬輛電動車。Ives 給予該公司股票買入評等，將每股目標價提高 100 美元，達到 1,100 美元。

特斯拉 Q3 營收報 137.6 億美元，稀釋後每股獲利報 1.86 美元，皆優於 Refinitiv 調查分析師預估的 136.3 億美元與 1.59 美元，第三季毛利率年增 308 個基點至 26.6%。

IBM 第三季財報黯淡 重挫 9.56%

IBM(IBM-US) 受低於預期的第三季營收拖累，周四股價重挫 9.56% 至每股 128.33 美元，延續前一交易日盤後跌勢。

IBM 第三季營收報 176.2 億美元，低於 Refinitiv 調查分析師預估的 177.7 億美元，經調整後每股獲利報 2.52 美元，優於分析師預估的 2.50 美元。

IBM 表示，公司第三季營收僅較去年同期小幅成長，較前一季成長 3%，而公司的毛利率從上季的 48% 下降至 46.4%，純益下降 33%。

IBM 最大部門全球技術服務業務營收年減 5% 至 61.5 億美元，低於分析師預估的 62.5 億美元，此外該公司也並未提供業績指引。

IBM 執行長 Arvind Krishna 在電話會議上表示，「公布的結果低於我們的預期」。