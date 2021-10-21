〈財報〉IBM Q3營收遜色 盤後挫逾4%

IBM (IBM-US) 週三 (20 日) 公布第三季營收低於分析師預期，純益下滑 33%，盤後股價挫逾 4%。

IBM 沒有公布財測，執行長 Arvind Krishna 在電話會議上表示，「這結果遜於我們的預期。」

IBM 週三收低 0.06% 至每股 141.90 美元，盤後最近時確認下跌 4.33%，報 135.75 美元。IBM 今年上漲約 13%，落後於 S&P 500 指數 21% 的漲幅。

財報關鍵數據 vs. 分析師預期

EPS：調整後 2.52 美元 vs 2.50 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：176.2 億美元 vs. 177.7 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

根據聲明，IBM 第三季營收僅較去年同期小幅上升，較前一季增長 3%。由於公司毛利率自上季的 48% 下降至 46.4%，純益下降 33%。

IBM 預期 11 月初將全球科技服務 (Global Technology Service）業務中的管理基礎架構服務（Managed Infrastructure Service) 分拆出來成獨立公司 Kyndryl ，以專注在利潤更高的混合雲業務。

如果不包括 Kyndryl 部分，營收成長 2.5%，已經接近 Krishna 所提出的營收成長「偏中間個位數百分比」的中期目標。

各部門財報細況

全球技術服務業務：營收年減 5% 至 61.5 億美元，低於 StreetAccount 調查的分析師預期 62.5 億美元。

此為新報告結構中最大的部門，內含基礎設施和雲端服務、技術支援服務。

Krishna 表示，一些顧客在本季推遲啟動專案，因為 Kyndryl 交易即將到來。他也提到，IBM 明年將改善銷售員薪酬，應可提高績效。

雲端 & 認知軟體：營收年增 2.5% 至 56.9 億美元，低於 StreetAccount 調查的分析師預期 57.7 億美元。

該部門內含認知 app、雲端和數據平台 Red Hat 以及交易處理平台。

全球商業服務：營收年增約 12% 至 44.3 億美元，高於 StreetAccount 調查的共識預期 42.9 億美元。

系統：營收年減 12% 至 11.1 億美元，低於 StreetAccount 調查的共識預期 12.3 億美元。本部門包含硬體。

IBM 財務長 Jim Kavanaugh 表示：「勞動力市場競爭激烈，對我們的勞動力成本帶來了一些壓力，包括收購和保留成本都更高，而這尚未反映在我們目前的定價中。我們預期未來合作中會捕捉到此一價值，但目前還需要一點時間才會在利潤上呈現。」