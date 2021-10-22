〈書摘〉我的事，我自己會操心：比起擔心，更要緊握幸福，專注地過好今天
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人生在世，真的做了很多事情，
也克服、學習了很多事情。
在這過程中，有著無數的「我」。
時而充滿自信，時而渺小無比，
在感覺到自己有所不足時，也會發現意外的能力。
在眾多的我當中，
也有些不必存在的面貌。
那就是擔心的面貌。
我是個很愛操心的人。
無論事情大小，開始做之前總會先擔心，
讓自己的思緒變得很雜亂。
心情本來就很複雜了，
別人的話會讓我的混亂變成兩倍、三倍。
即使原本能夠做到，
也會因為別人說的話而放棄或卻步。
我經常，且頻繁地受他人影響
但現在不會那樣了。
無論別人說什麼，我的人生都屬於我，
沒有人能代替。
比起別人的話，請更相信我自己。
比起擔心，更應該透過經驗，
創造自己理想的人生。
「擔心」總是只用在負面的意思。
希望因為他人的視線或話語，
令人徘徊徬徨無法跨出步伐的類似事件，
可以不要再發生。
所以我才寫了這本書。
世上所有事情都可以擔心，
但反過來說，什麼事情也都可以不擔心。
我將透過這本書，記錄減少擔心的方法，
以及減少擔心之後能看到的事物。
我的事我會自己操心。
如果可以不操心就更好了。
來源：時報出版