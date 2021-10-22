〈書摘〉我的事，我自己會操心：比起擔心，更要緊握幸福，專注地過好今天

人生在世，真的做了很多事情，

也克服、學習了很多事情。

在這過程中，有著無數的「我」。

時而充滿自信，時而渺小無比，

在感覺到自己有所不足時，也會發現意外的能力。

在眾多的我當中，

也有些不必存在的面貌。

那就是擔心的面貌。

我是個很愛操心的人。

無論事情大小，開始做之前總會先擔心，

讓自己的思緒變得很雜亂。

心情本來就很複雜了，

別人的話會讓我的混亂變成兩倍、三倍。

即使原本能夠做到，

也會因為別人說的話而放棄或卻步。

我經常，且頻繁地受他人影響

但現在不會那樣了。

無論別人說什麼，我的人生都屬於我，

沒有人能代替。

比起別人的話，請更相信我自己。

比起擔心，更應該透過經驗，

創造自己理想的人生。

「擔心」總是只用在負面的意思。

希望因為他人的視線或話語，

令人徘徊徬徨無法跨出步伐的類似事件，

可以不要再發生。

所以我才寫了這本書。

世上所有事情都可以擔心，

但反過來說，什麼事情也都可以不擔心。

我將透過這本書，記錄減少擔心的方法，

以及減少擔心之後能看到的事物。

我的事我會自己操心。

如果可以不操心就更好了。

來源：時報出版