〈書摘〉一百則旅行諺語，一百個你該旅行的理由

你為什麽要離開?因為這樣才能回來。離開後再回到原地的感受,和從未離開大不相同。

Why do you go away? So that you can come back. Coming back to where you started is not the same as never leaving. – Terry Pratchett



在決定參加一百多天的環遊世界旅程之前,我猶豫了一年多,需要考量的事情很多,錢當然是重點之一,我想過如果不旅行,錢省下來可以換一臺令人稱羨的高級轎車,或買運動俱樂部會籍,或投資股票基金等。



簡單算筆帳,一臺新車可以開好幾年,然後再二手賣掉;高爾夫會籍終身享用,還有保值效果;投資理財不但可以儲蓄,也可以領利息。唯一純消費,有效期超短,且沒有任何遞延利益的花錢方式,就是「旅行」。



我最終還是去了,也一如預期,除了一堆相片,黑到發亮的皮膚外,什麽也沒有帶回來或留下來,倒是銀行存款少了不少。



照說經此「輕狂」行徑,我該記取教訓,回歸「正常」生活,結果呢?旅行回來,經過一段時間休養回顧,我又開始規劃下一趟大旅行,而且這次,不像之前的猶豫,完全沒有任何遲疑。



旅行確實無法獲得看得見、摸得著的利益,卻可以帶來許多難以用金錢衡量的效用,這句諺語講的正是這件事。旅行結束看似回到原點,什麽都沒變,其實什麽都變了。看事情的角度變了、生命價值觀變了,經歷變多了、物欲變少了、心胸變大了,世界變小了!



那趟旅行結束後有人跟我說:一臺進口休旅車沒了!當然也可以說成兩張會員卡沒了,或四張臺積電沒了!從金錢角度看確實如此,但沒有名車我還有二手國產車代步,不打高爾夫可以跑步,沒有股票還不至於餓死,而從旅行中獲得的東西,即使把上述好康全部加在一起,我~也~不~換!

來源:時報出版