力麗加工絲近期再漲最多8% 再吃蘋果新色訂單

原料價格上漲以及需求帶動，紡織廠力麗 (1444-TW) 加工絲近期已調漲 5-8%，後續隨著需求推升，不排除再漲價，力麗除受惠漲價效應，蘋果 (AAPL-US) 今年推出的三款 HomePod Mini 新色，同樣由力麗獨家供應紗線，可望推動營運表現。

化纖關鍵原料 EG、PTA 受到國際油價大漲，以及中國限電政策導致供給趨緊，過去近一個月價格飆漲，力麗指出，目前訂單動能相當不錯，到年底都沒問題，在原料上漲下，加工絲也跟進調漲。

目前力麗加工絲 75 丹尼來到每公斤 63-65 元、150 丹尼每公斤 49-50 元，與 9 月底價格相比約有 5-8% 的漲幅；產能方面，公司月產能約 6500 公噸，目前稼動率也維持高檔。

另外，蘋果今年亮相的新品 HomePod Mini ，從過往只有白色及太空灰兩種顏色，新增黃、橙、藍三種顏色，紗線同樣由力麗獨家供應，採用 ReEcoya 環保原液染色纖維。

力麗看好，在產品量穩價揚下，第四季營運狀況可望較第三季略增，力麗第三季營收 30.66 億元，季增 18%、年增 57%；累計前三季營收 78.69 億元，年增近 30%。