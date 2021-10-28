〈金管會備詢〉5年內ATM當機13次挨轟 金管會將依比例原則開罰

立委林楚茵今 (28) 日表示，國泰世華銀行 ATM 上周當機二天，但不只國泰世華銀，5 年內 ATM 當機高達 13 次，質疑是金管會太放縱出包銀行，金管會主委黃天牧表示，金管會沒有放縱銀行，會依比例原則開罰。

林楚茵指出，近五年以來，共有 13 次 ATM 當機，包括中信銀 4 次，台銀與北富銀各 2 次，其餘為：花旗銀、台企銀、永豐銀、兆豐銀、國泰世華銀都各有 1 次當機。

若依時間序來看，台企銀網銀於 2017 年 9 月 30 日出包、兆豐銀於 2017 年小年夜系統當機；2018 年則有永豐銀 ATM 當機、中信銀 ATM 三度異常；2019 年部分，花旗發生網銀與 ATM 當機使得存款餘額都歸零，中信銀 5 月再度大當機，北富銀在 2019、2020 年各當機一次；2020 年還有台銀 8 月的系統中心主機磁碟異常，12 月又有系統維修導導服務中斷；而今年則是國泰世華銀上周的 ATM 當機。

林楚茵表示，銀行系統升級不是都需要經過事前的壓力測試演練，到底當機是軟體、硬體沒有做好，還是人為失當？5 年 13 次當機，是不是因為金管會放縱銀行，才讓銀行沒有壓力。

黃天牧表示，國泰世華銀此次是因為事前判斷不完整，金管會目前就銀行更替核心系統已訂定一檔的 SOP 檢測流程，但是非核心系統沒有，未來金管會將研議就非核心系統也都要訂 SOP，這方面金管會將會加強要求銀行改善。此外，金管會也沒有放縱銀行，會看情況依比例原則開罰，此次待看過國泰世華銀行報告後，也會依法處理。

立委也關切，銀行所提的補償方案，客戶是否滿意？黃天牧表示，銀行的措施與客戶的感受，金管會不便介入，但是每位客戶財務狀況不同，金融交易沒有完成都會感到不便、不安，銀行應有同理心。