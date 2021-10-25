英特爾CEO示警 中國監管拖累資料中心成長

英特爾 (INTC-US) 執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 21 日於財報電話會議中表示，由於中國對科技業實施監管影響雲端業者需求，第四季資料中心成長將更為溫和，預計至明年第二季前資料中心成長性都將受阻。

季辛格面對分析師提問時表示，資料中心確實面臨一些中國監管問題，另外還包含乙太網路控制器和電源設備短缺的影響，預計本季 (Q4) 資料中心需求仍不會達到公司預期水準，但表現仍非常強勁。

季辛格說到，目前中國雲端業者正因應監管調整產品組合，因此，預計這些業者最多需要兩季 (即至明年第一季) 才能調整完畢，市場最終會回歸正常。

英特爾仍非常看好明年資料中心成長性，季辛格表示，Alder Lake 已於第三季開始出貨，產品將於下周正式亮相。預計 Ice Lake 第四季將出貨超過 100 萬台，而新一代伺服器 CPU Sapphire Rapids 明年第一季投產、第二季量產，時程未改變。

英特爾今年第三季營收報 181 億美元，年增 5%，淨利 70 億美元，年增 54%。該公司預估第四季營收將達到 184 億美元，毛利率 53.5%，較第三季下滑。