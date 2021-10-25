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美股重點新聞摘要2021年10月25日

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美股重點新聞摘要2021年10月25日。(圖:AFP)
美股重點新聞摘要2021年10月25日。(圖:AFP)
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美股英特爾超級財報周特斯拉女股神通膨Fed鮑爾
今日操盤前瞻

美股財報：臉書 (盤後)

德國 10 月 IFO 商業景氣指數

超級財報周登場 美股面臨真正考驗

美股本周進入「超級財報周」，占標普 500 指數權重超過 22% 的五大科技巨頭 FAAMG(臉書、蘋果、亞馬遜、微軟、Google) 都將公布財報，使近來情緒高漲的美股迎來真正的考驗。閱讀全文...

鮑爾坦承物價壓力、未改 Fed 政策方向 市場通膨預期稍微降溫

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周五 (22 日) 坦承通膨壓力，並表示縮減購債時候已到，但因就業人數尚未回到疫情前水準，還不到升息時機。這番話並未改變 Fed 將收緊貨幣政策的方向，卻讓標普 500 從高點下滑，市場的通膨預期也稍稍降溫。閱讀全文...

英特爾財報太糟 扯零件短缺大旗 AMD 股東為何不怕？

英特爾週四盤後最新財報和前景嚇壞投資者，令其週五 (22 日) 股價重挫。儘管英特爾將部分責任歸咎於零件短缺，但 AMD 投資者卻似乎不以為然。閱讀全文...

說好的 3000 美元呢？女股神再大賣特斯拉持股 改搶購線上遊戲平台 Skillz

趁著特斯拉股價不斷上漲，素有「女股神」美譽的方舟投資創辦人伍德 (Cathie Wood) 出售更多持股，但同時搶購了線上遊戲公司 Skillz 的股份。閱讀全文...

疫情下房市和股市大漲 美國 300 萬人提前退休

美國聯準銀行經濟學家一份研究發現，超過 300 萬美國民眾因 Covid-19 疫情提前退休，當中不乏嬰兒潮世代相對年輕的一群，可能是因為過去一年來股市和房價高漲，讓他們的資產大幅增值。閱讀全文...

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