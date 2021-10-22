經濟前景惡化 英國10月消費者信心指數創8個月新低

根據歐洲研究機構 GfK 在週五 (22 日) 公布的最新數據顯示，由於對經濟前景的擔憂，英國 10 月消費者信心指數連續第三個月下跌，並創下 2 月份以來的新低。

數據顯示，英國 10 月 GfK 消費信心指數降至 - 17，低於 9 月的 - 13，低於經濟學家預期的 - 16，連續第三個月下跌，並創下 8 個月來新低。

在此期間內，消費者對未來經濟前景的信心由前值的 - 16，大幅下跌至 - 26。對未來 12 個月的個人財務信心由前值的 5，續降至 1。

衡量消費者需求的主要購買指數也由前值的 - 6，續降至 - 10。相關數據的下跌對於聖誕節購物季前夕的英國零售業來說似乎不是個好兆頭。

GfK 客戶戰略總監 Joe Staton 表示，有許多因素打擊了消費者信心，包含燃料和食品短缺、通膨飆升拉低家庭開支、利率可能上升影響借貸成本以及新冠肺炎感染率攀升等。

英國央行仍在控制遠超預期的通膨，觀察全球成本和物價指標，有愈來愈多證據顯示通膨壓力仍將持續。央行表示，天然氣價格飆升恐對通膨預期構成「嚴重上行風險」，同時警告，通膨率可能在明年第 2 季維持在 4% 以上。

此外，英國新冠肺炎疫情似乎再度反彈，近日單日新增確診病例數高達 5 萬例。英國衛生大臣 Sajid Javid 日前曾表示，進入冬季期間，英國每日新增確診病例數可能會高達 10 萬例，每日新增住院病例數恐怕也會達到 1000 例。