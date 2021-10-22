〈房市〉9月五大銀行新承做房貸利率1.346% 續探新低

台灣央行今 (22) 日公布 9 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，新承做購屋貸款 555.52 億元，較上月增加 120.51 億元，回升至 3 個月來高點，而房貸利率續較上月下滑 0.003 個百分點至 1.346%，再度創歷史新低。

央行說明，五大銀行房貸承做增加主要是部分銀行整批分戶貸款增加，以及對部分優質客戶的貸款利率相對低，同時也反映疫情影響趨緩後，房市的遞延買盤出現。

央行重申，祭出第三波打炒房管制措施，並非針對房市交易行為，而是防範過多資金流向不動產，落實授信風險定價原則。

對於房貸利率今年以來呈現趨於下滑態勢，央行解釋，民營銀行積極搶優質客戶的確會影響五大銀行，因此，央行在幾波找銀行喝咖啡傳達銀行業者應落實授信風險的立場後，預料利率應不至於再呈現價格競爭。

據統計，六都 9 月的買賣移轉棟數分別為北市 2,487 棟，月增 27.7%，年減 20.6%；新北 5,236 棟，月增 18.7%，年減 17.3%；桃園 3,753 棟，月增 26.2%，年減 14.5%；台中 4,011 棟，月增 36.9%，年減 17.6%；台南 2,221 棟，月增 18.5%，年增 4.2%；高雄 3,677 棟，月增 40.7%，年增 4.9%，合計六都共 21,385 棟，月增 27.7%，年減 12.2%。

房仲業者指出，7 月下旬防疫降級後，房市熱度迅速回溫，先前因疫情遞延的買氣遂陸續出籠，進入第四季後又贏來國內房市交易量最大的季度，預料在自住買氣撐盤下，全年仍有機會挑戰 35 萬棟大關。

房價方面，從代表中古屋的信義房價指數來看，雙北地區月增 1%、年增 7%，其中，台北市月增 1.6%、年增 5.4%，新北市月增 0.1%，年增 9.3%，顯示房價仍處在上漲趨勢。