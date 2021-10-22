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亞通再拿菲律賓民營電廠大單 合約金額12億元

鉅亨網記者林薏茹 台北
亞通董事長呂元瑞。(圖：亞通提供)
亞通董事長呂元瑞。(圖：亞通提供)
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亞通電廠工程菲律賓

亞通 (6179-TW) 今 (22) 日宣布，取得菲律賓民營電廠 (IPP) 總工程合約，總金額約 4450 萬美元 (約合新台幣 12.39 億元)，將依照完工比例認列；隨著近兩月相繼拿下電廠工程訂單，且合約金額共達近 20 億元，明年可望進入營收認列高峰期。

亞通公告，取得菲律賓 Civil Works for the MSL 4 &5 2x350MW 民營電廠合約，合約期間至 2023 年 4 月。

亞通 9 月下旬也公告與美商博威工程 (Black&Veatch) 簽約，取得複循環 (Combined Cycle) 電廠專案訂單，總工程合約金額達 2450 萬美元 (約合新台幣 6.82 億元)，合約期間至 2023 年 6 月。

由於電力工程均依照完工百分比認列營收，以過往經驗來看，中間 18 個月將是營收認列最高峰，法人看好，隨著部分工程陸續到位，明年可望顯著貢獻營收。

亞通近年來積極布局東南亞國家電廠 EPC 及海事工程領域，目前在菲律賓電廠海水冷卻工程的市占率達 7 成以上。

此外，亞通透過與菲律賓最大企業生力集團 (San Miguel) 緊密合作，加速在當地市場的業務擴張，與該集團合作推動基礎建設，參與「新馬尼拉機場」及「南呂宋島高速公路」等重大基礎建設工程，下半年開始進入基礎工程階段，預計 3 年內完成第一階段施工認列。

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