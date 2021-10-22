考量成本上漲 太陽光電躉購費率每度外加0.2245元

經濟部能源局今 (22) 日表示，考量太陽光電原物料價格波動，今年度太陽光電案場多受缺工、缺料影響，昨 (21) 日再次召開再生能源電能躉購費率審定會，決議太陽光電設置案件在 2019-2021 年取得同意備案者，在費率寬限期內且於今年 10 到 12 月完工者，每度電將外加費率 0.2245 元。

根據經濟部能源局年初公告今年太陽光電躉購費率，維持一年兩期，按容量級距與分類差異，上半年費率介於每度 3.7994-5.6707 元，下半年費率則介於每度 3.7236-5.6281 元，考量疫情影響，審定會年中也同意適用今年下半年費率者，可選擇適用今年度第 1 期上限費率。

經濟部表示，為反映下半年太陽光電系統建置持續受全球原物料價格波動持續影響，加上人工成本增加，導致整體建置成本上漲幅度超出預期，因此，再次召開審定會進行討論，在兼顧躉購制度、設置目標情況下，讓躉購費率及時反映市場現況，並引導廠商在今年依規劃期程完工。

根據經濟部統計至今年 9 月，累計太陽光電設置量已達 6.92 GW，但距離年底目標 8.75GW 仍有 1.83GW 缺口，也因此，外界認為，經濟部此時宣布外加費率，將衝刺年底目標達標。

經濟部指出，國際能源價格走揚為全球共臨環境，屬於不可預期通案因素，同時考量整體成本上漲也屬自由市場運作結果，為適度尊重市場機制，成本上漲宜由供貨商、系統建置廠商及政府共同承擔，但不宜僅由躉購費率完整反映，故決議以加計費率方式反映建置成本上漲。