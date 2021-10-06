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今年綠能占比達標有困難 經部：綠能建置量目標不變

鉅亨網記者劉韋廷 台北
今年綠能占比達標有困難，經濟部：綠能建置量目標不變。(圖:AFP)
今年綠能占比達標有困難，經濟部：綠能建置量目標不變。(圖:AFP)
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綠能再生能源經濟部王美花能源局

政府強力推動能源轉型，但受疫情、極端氣候影響，今年以來再生能源發展持續面臨挑戰，今 (6) 日就有立委質疑，全年綠能占比目標為 12%，但前 8 月僅 5.5%，對此，經濟部長王美花坦言達標有一定難度，能源局則強調，整體綠能建置量目標不變。

面對各方質疑，經濟部表示，主要有兩大因素影響，第一，疫情導致部分綠能案場進度延誤，加上極端氣候、水情不佳也造成既有水力機組發電量下降，第二，則是國內經濟表現強勁，用電量大增，進而稀釋綠能發電占比。

展望下半年，經濟部認為，隨著水情好轉，水力發電發電量可望回升，加上台電彰化離岸一期示範風場、台泥嘉義漁電共生等大型綠能案場都將陸續完工併網，預期年底綠能占比可望較今年前 8 月的 5.5% 提高。

太陽光電方面，經濟部指出，上半年受疫情、原物料價格上漲、國內防疫警戒影響，今年度太陽光電案場進度略有遞延，統計至今年 9 月，累計太陽光電設置量已達 6.92 GW，距離年底目標 8.75GW 仍有 1.83GW 缺口。

經濟部進一步表示，目前也掌握到約 1.92GW 案源，施工中的大型案源包含嘉義漁電共生案場、台南鹽水案場、屏東高樹案場、工業局台西新興區案場等，將定期追蹤、協助業者，力拚在今年依規劃期程完工。

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