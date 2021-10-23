美國10月Markit製造業PMI降至7個月低點 服務業顯著回溫

IHS Markit 周五 (22 日) 公布美國 10 月採購經理人指數 (PMI) 初值，受制於供應鏈瓶頸和勞動力短缺，製造業 PMI 回落至 7 個月低點，疫情趨緩則帶動服務業活動顯著回溫，並寫 3 個月來最佳表現。

美國 10 月 Markit PMI 報告：

製造業 PMI 初值報 59.2，前值為 60.7

服務業 PMI 初值報 58.2，前值為 54.9

綜合 PMI 初值報 57.3，前值為 55.0

製造業產出指數初值報 52.3，前值為 55.7

藍：製造業 PMI，綠：服務業 PMI，紅：花旗驚奇指數 (圖：Zerohedge)

10 月商業活動回溫主要由服務業所帶動。隨著疫情趨緩，服務業 PMI 自上月的 54.9，升至 58.2，寫 3 個月新高。製造業 PMI 自上月的 60.7，回落至 59.2，寫下 7 個月新低。

IHS Markit 首席經濟學家 Chris Williamson 表示，Covid-19 確診數下滑推動服務業復甦，為第 4 季經濟寫下強勁開局，但也警告，既使製造商需求依然強勁，生產活動仍受供應鏈和勞動力限制所擾。

因原料短缺與物流困境持續打壓產能，10 月投入成本與價格綜合指數再攀新高，製造商交貨時間也寫下 2007 年以來最長。

此外，在需求回升的情況下，企業仍在努力應對勞動力短缺和交貨延遲問題，10 月服務業未完成訂單累積指數升至紀錄新高，既使企業已擴大招募，仍面臨招聘人力難題。