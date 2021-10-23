〈美股盤後〉鮑爾說縮減購債時候到了 標普自高點回落 特斯拉、道瓊登新高

英特爾、Snap 財報利空拖累科技股，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾對通膨表達擔憂，並表示是時候啟動縮減購債 (Taper)，標普 500 指數周五 (22 日) 從歷史高點下跌，連七日漲勢止步，那斯達克、費半約跌 1%，唯獨道瓊收在歷史新高，特斯拉收盤首度站上 900 美元。油金漲，美元貶，殖利率曲線趨平，比特幣回落到 6 萬美元附近。

超級科技財報周下周登場，包括蘋果、微軟、Google、臉書，以及半導體業的超微 (AMD-US)、德儀 (TXN-US) 的業績表現，將是大盤漲勢能否延續的關鍵。

財報季開跑迄今，美企整體表現亮麗，道瓊、標普、那指本周周線都連三周收高。多檔個股近期改寫歷史新高，如特斯拉、Netflix、微軟、Ebay。

鮑爾在國際清算銀行 (BIS) 一場會議中表示，全球供應鏈短缺「可能導致高通膨持續到明年，比預期持久」，Fed 正在密切關注物價，將視情況因應。他並說，目前縮減購債時機已到，但因為就業人數仍低，因此不到升息的時候。

被稱為「新債王」的岡拉克 (Jefferey Gundlach) 說，美國高通膨不是暫時性的，消費者物價通膨至少在 2022 年都會保持在 4% 以上。

美國 2021 財政年度 (9 月 30 日止) 預算赤字共 2.772 兆美元，從去年的歷史紀錄下降 3,600 億美元，是六年來首見減少，財長葉倫表示，這證實美國經濟正在復甦階段。今年歲出增加 4.1% 至 6.818 兆美元，歲入躍增 18.3% 至 4.046 兆美元。

比特幣自周三漲至 6.7 萬美元的高點後，已連兩日下跌，周五約跌 3.27% 至 60,823.68 美元。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，至截稿前，全球確診數飆破 2.42 億例，死亡數突破 493 萬例。美國累計確診超過 4536 萬例，超過 73.4 萬人病故。印度累計確診超過 3414 萬例，巴西累計確診 2169 萬例。

周五 (22 日) 美股四大指數表現：

道瓊工業指數上漲 73.94 點，或 0.20%，收 35,677.02 點。

標普 500 指數下跌 4.88 點，或 0.11%，收 4,544.90 點。

那斯達克綜合指數下跌 125.50 點，或 0.82%，收 15,090.20 點。

費城半導體指數下跌 41.77 點，或 1.22%，收 3,370.28 點。

標普 500 指數 8 個類股收高，金融、消費性防禦等上揚，通訊服務領跌，科技、消費性周期股下滑。(圖: Finviz)

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.75% 至每股 909.68 美元，創收盤新高，市值約 8600 億美元，目前豐田和福斯兩大車廠市值加總不到特斯拉的一半。該公司第 1 季財報強勁，汽車業務毛利率提升到 30.5%，整體毛利率為 26.6%。

Snap(SNAP-US) 暴跌 26.66% 至每股 55.14 美元，因蘋果隱私新政策打擊廣告業務，第 3 季營收雖然年增 57%，仍遜於市場預期，第 4 季財測也遜於市場所料。

Snap 財報利空拖累仰賴數位廣告的科技股，臉書重挫 5.05%、推特下跌 4.83%、Google 走低 3.04%，後面三家公司下周都將公布財報。

分析師表示，Google 數位廣告較多來自桌上型電腦，且生態系統強，影響較小，而臉書已經多次高分貝警告蘋果政策改變的打擊。相較之下，Snap 先前一直淡化這層顧慮，才會讓股價受到懲罰。

英特爾 (INTC-US) 下挫 11.68% 至每股 49.46 美元。英特爾第 3 季營收遜於分析師預測，反映半導體短缺衝擊，並預告大手筆投資研發和建廠，將導致未來兩、三年的毛利率和自由現金流量下滑。

英特爾執行長季辛格 (Pal Gelsinger) 周五呼籲美國國會盡快通過強化半導體競爭力的法案，否則會重新考慮美國設廠計畫。此外，知情人士透露，義大利正在力邀英特爾設廠，投資金額介於 40 億到 80 億歐元。

美國前總統川普加入特殊目的併購公司 (SPAC) 潮流，持續吸引散戶買進，將與川普新公司合併的 SPAC 公司 Digital World Acquisition(DWAC-US) 繼周四暴漲近 400% 後，周五再漲 107.03%，以每股 94.20 美元作收。

另一家小型軟體開發公司 Phunware(PHUN-US) 周五上漲 471.24% 至每股 8.74 美元，兩日來飆漲 2189%。該公司是川普 2020 年競選期間使用的 app，儘管目前未證實該公司將開發川普將推出的新社群平台「Truth Social」

經濟數據

美國 10 月 Markit 製造業 PMI 初值 59.2，預期 60.5，前值 60.7

美國 10 月 Markit 服務業 PMI 初值 58.2，預期 55.1，前值 54.9

美國 10 月 Markit 綜合 PMI 初值 57.3，前值 55.0

製造業 PMI(藍)、服務業 PMI(綠)、花旗驚奇指數 (紅) (來源: Zerohedge)

華爾街分析

Cornerstone Wealth 投資長 Cliff Hodge 說，英特爾、IBM 等公司令人失望的財報，加上鮑爾周五提到高通膨和收緊政策，都加深市場至少短期內的疑慮。他說：「標普連漲七天，市場稍微整理一下是合理的。」

Refinitiv 統計顯示，標普 500 指數迄今已公布財報的 117 家企業中，84% 表現優於分析師預期，本季標普成分股企業的獲利可望成長 34.8%。

美國科技業的超級財報周下周登場，RBC 美股策略部門主管 Lori Calvasina 說：「下周將是真正的考驗。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主