說好的3000美元呢？女股神再大賣特斯拉持股 改搶購線上遊戲平台Skillz

趁著特斯拉股價不斷上漲，素有「女股神」美譽的方舟投資創辦人伍德 (Cathie Wood) 出售更多持股，但同時搶購了線上遊戲公司 Skillz 的股份。

方舟投資先前將價值 2 億美元的特斯拉 (TSLA-US) 股份獲利了結，短短數日後又出售特斯拉 46414 股，估計價值 4150 萬美元。

外媒報導，上個月 22 日伍德在晨星投資大會上表示，特斯拉未來 5 年目標價為 3000 美元 (特斯拉股價約為 750 美元)，如果明年特斯拉股價就漲到 3000 美元，她也願意賣掉持股以獲利了結。

根據 FactSet，方舟的旗艦基金「方舟創新」ARK Innovation ETF (ARKK-US) 去年總收益率為 152%，但今年迄今下跌 3.93%。該 ETF 持有特斯拉股權 10.72%，為占比最大股東。

特斯拉週五上漲 15.68 美元或 1.75%，收每股 909.68 美元，刷新 52 週高點紀錄，且盤中曾觸及 910 美元史上高點，過去 12 個月來漲幅超過 115%。

根據方舟每日郵件公布的消息，該公司已經買進 Skillz (SKLZ-US) 210 萬股，估計價值 2080 萬美元。週五 Skillz (SKLZ-US) 上漲 1.71%，收 10.11 美元。

Skillz 公司去年透過空白支票公司上市，其公司推出線上多人電玩競賽平台，玩家可以在該平台上與其他玩家比賽。玩家只要付費就可在平台上下載多樣第三方電玩 app，Skillz 則從這些銷售額中抽成。

方舟投資管理公司目前尚未回應置評請求。