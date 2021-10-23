〈國泰金攻永續〉國壽攜手開陽能源建太陽能電廠 年化報酬率上看5%

國泰金控 (2882-TW) 旗下國泰人壽今 (23) 日宣布，與台灣太陽能光電指標企業—開陽能源 (6839-TE) 共同合作開發興建的「雲林麥寮天機太陽能電廠」正式落成啟用，年化報酬率上看 5%。

國泰人壽總經理劉上旗表示，國泰金控以「台灣永續實踐家」自許，長期推動永續環境，以豐沛的集團資源發展綠色金融，今 (2021) 年 6 月甫率先承諾「零碳營運轉型」，金控暨旗下各子公司承諾接軌全球再生能源百分之百倡議「RE 100」，台灣所有國泰營業據點預計於 2030 年達到 100% 使用再生能源，今日雲林麥寮天機太陽能電廠啟用後，旗下為綠色金融版圖再下一城。

劉上旗表示，全台有 38 區嚴重地層下陷區，政府推動綠能政策及農業土地活化，規劃地層下陷不利耕作區發展再生能源，國泰與開陽才有機會於麥寮建置大型太陽能案場，本案為第一個自建特高壓升壓站 100MW 地面型太陽能電廠，可以說這是一個兼具「運用壽險資金推動再生能源公共建設」及「活化國土」雙重效益，達到政府、企業與在地三贏的指標性案例。

雲林麥寮天機太陽能電廠自 2017 年開始推動，歷經數年與各級政府溝通、居民協調及各界審查過程，2019 年底動工，第一期已於 2021 年 3 月完工，裝置容量 26MW，截至今年 10 月初發電量約達 2568 萬度，已減少碳排放量 1.36 萬公噸 (相當於 35 座大安森林公園每年的吸碳量)，接下來規劃 2022 年完成第二期 6-10MW，第三期亦在緊鑼密鼓進行中。

此 100MW 太陽能電場所須投資總額 50-55 億元，因此國壽、三井、開陽特別合資成立開泰能源 SPV 公司來維運本案，開泰資本額 10 億元，國壽投資 45%、三井工程 25%、開陽能源投資 30%，國壽估算，本案的年化投報率可達 4.5-5%。