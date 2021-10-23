蘋果再推兩新品、鴻海電動車亮相、9月外銷訂單 本周大事回顧

蘋果本周推出 AirPods 3、MacBook Pro 兩大系列新品，其中 MacBook 搭載的兩款 M1 晶片驚豔市場；鴻海的三款電動車也在本周首度亮相；經濟部統計處也公布 9 月外銷訂單，寫下連十九紅，以下是本周大事回顧：

蘋果推 AirPods 3、MacBook Pro 兩大新品 新一代 M1 晶片

蘋果 (AAPL-US) 第二場發表會在台灣時間周二凌晨登場，會中釋出最新 AirPods 3 與兩款 MacBook Pro，並發表兩款效能強大的 M1 晶片、新的 Apple Music 訂閱方案以及新顏色的 HomePod mini。

在兩款 M1 新晶片方面，蘋果此次導入更多的 CPU、GPU 核心數，根據蘋果自家數據顯示，兩款新晶片運算效能以壓倒性的優勢擊敗 x86 陣營，且在兩款筆電尺寸均可自由選配至最高版本，滿足果粉期待。

郭台銘親駕 Model E 車款進場 「這輩子最有意義的生日禮物」

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘周一出席鴻海科技日並親自駕駛 Model E 車款進場，今日也是郭台銘生日，他表示，「是這輩子 71 年以來收到最棒的生日禮物」。

鴻海此次科技日展示 3 款電動車，2 款乘用車方面，董事長劉揚偉表示，Model C 售價新台幣百萬元內，CP 值特別高；Model E 最高則可達 750 匹馬力、0-100 秒加速只要 2.8 秒，關鍵續航力更達 750 公里，是在頂級房車、跑車才有的規格。

9 月外銷訂單衝上 629 億美元連十九紅 Q3 同寫歷史新高

經濟部統計處周三公布 9 月外銷訂單，受惠國際品牌手機新品上市，加上國際原材物料行情維持高檔，各大貨品接單均呈現雙位數成長，9 月外銷訂單衝上 629 億美元，月增 17.6%、年增 25.7%，連十九紅，第三季外銷訂單達 1717.1 億美元，單月、單季同寫歷史新猷。

Google 新機 Pixel 6 登場 採用自研晶片「Tensor」

本周不僅蘋果推出新品，Google 也在台灣時間周三凌晨公布新款手機 Pixel 6 與 Pixel 6 Pro，為首款使用自研晶片「Tensor」而非高通晶片的手機，售價分別為新台幣 18990 元與 26990 元起，發表會當日已開始接受預購，10 月 28 日上市。

美光砸 8000 億日圓 前往日本廣島蓋 DRAM 新廠

《日刊工業新聞》周三最新報導指出，由於看好 DRAM 中長期需求暢旺，美光計畫在日本廣島縣現有工廠附近，興建先進 DRAM 新工廠，投資金額高達 8000 億日圓 (約近 70 億美元)，預計 2024 年開始量產。

此外，美光為滿足持續增長的晶片需求，也計畫未來 10 年將全球資本支出加碼至 1500 億美元，且不排除在美國設廠，將持續觀察美國國會對設廠補貼及優惠措施的落實程度。

元宇宙商機引爆 台廠搶先卡位啖商機

隨著全球科技巨擘搶攻元宇宙市場，硬體裝置也扮演虛擬跟現實世界溝通的重要橋樑，而台廠包括中光電、驊訊、威鋒電子、聯亞均已切入 VR 裝置相關零組件，可望跟隨大廠共同搶搭元宇宙商機。