〈觀察〉電動車浪潮馬達廠不缺席 首要搶奪國產電巴大單

電動車成為未來全球市場主流，台灣老牌馬達大廠也在新浪潮下轉型，尤其政府力推電動巴士國產化，成為馬達廠首要搶攻市場，儘管國內一年僅 1.6 萬輛巴士，但為業者蹲穩馬步後，再跨足海外百萬輛巴士商機。

電動車的進入門檻，主要有兩大部分，分別為電池與馬達驅動器，其中，馬達驅動器方面，台灣早已在電動機車、電動腳踏車、沙灘車等小型車輛等入車用電動馬達。而乘用車、巴士等大型車的馬達驅動器，則需能夠承受高溫、高電壓、爬坡等。

隨著電動車普及率提升，車用馬達扮演動力驅動要角，國際大廠包括德國博世 (Bosch)、法國法雷奧 (Valeo)、日本電產 (Nidec) 等，積極與各汽車廠合作，在電動車領域拿下一席之地，台廠東元 (1504-TW)、大同 (2371-TW) 也不缺席，陸續開發出電動車動力系統。

目前全台灣約有 1.6 萬輛市區公車與長途客運，主要使用汽油與柴油等燃油，政府自去年訂出 2030 年客運 (公車) 全面電動化政策，目標 10 年內全面汰換成純電動車，此政策也成為馬達廠首要出海口。

大同 2018 年與工研院合作開發中型巴士電動車的馬達與驅動器動力系統，其中 250kW 動力系統已有業者下訂單，今年也開始量產，將進一步搭配車廠底盤爭取外銷商機；明年因應加入 DMIT 國產計畫，要將 330kW 動力系統量產；2023 年則是將動力系統導入物流商務車。

東元近年強化機電馬達事業群，自行研發的電動車動力系統 T Power+，可配合電動大客車、重型電動貨卡等不同車廠設計 150kW-250kW 的馬達功率模組，預計明年首季量產、2023 年開始有營收貢獻，此外，乘用車領域也開始往印度、土耳其等歐洲與東南亞市場發展。