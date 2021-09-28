何春盛：大同拚突破百年企業兩大文化 加速營運好轉

大同 (2371-TW) 總經理暨執行長何春盛表示，目前台灣企業面臨多項挑戰，必須從製造思維轉向市場思維，從客戶角度出發打造創新模式，以接手大同來看，目前正積極突破百年企業固有的兩大文化，將加速大同營運好轉。

資策會產業情報研究所 (MIC) 今 (28) 日舉行《34th MIC FORUM Fall 突破》線上研討會，何春盛受邀參與數位轉型的落地與實踐論壇。

面對紅色供應鏈浪潮，台灣廠商除了布局全球化市場，也積極升級或轉型，何春盛認為，企業須從製造思維轉向市場思維，其中，製造思維是將製造成本壓到最低、利潤最大化，台灣過去 20 年在成本控管、效率提升都是強項。

不過近年遇上美中貿易、新冠肺炎疫情，企業經營不易，已經無法依賴中國市場，必須盡早調整營運策略，而市場思維是要讓企業重新檢視產品，重新尋找市場。

當市場定位確立後，可開始展開資源布局，包括設計、製造、銷售、服務等價值鏈，尤其近兩年台商賺取許多「天災財」，但不是長久之計，企業須回到基本功，呼籲將近年的利潤，大膽投資在研發、品牌、創新等領域。

不過談到大同，何春盛說，很多人說大同生病了，但是老虎生病、病好了還是一隻老虎，尤其大同是百年企業，一定有存在價值，目前正從企業文化進行改造，期望讓大同「跑快一點」。

何春盛表示，大同創辦人林挺生因接受過日本教育，因此企業有兩大文化，包括員工終身照顧制與企業接班的型式，存在已有的文化要突破確實有難度。