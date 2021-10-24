與默沙東專利訴訟 東生華降血脂藥勝訴 拚明年上市

東生華 (8432-TW) 今 (24) 日宣布，旗下降血脂新複方新藥 RETA19，與國際藥廠默沙東的專利訴訟案取得勝訴，加上該藥近期已取得台灣藥證，拚明年中完成健保核價上市。

東生華收到台灣智慧財產及商業法院通知，針對默沙東藥廠起訴東生華新複方新藥 RETA19 涉及專利侵權案做出判決，駁回默沙東全部訴訟請求，並需承擔所有訴訟費用，由東生華取得勝訴。

東生華解釋，新複方新藥 RETA19 的其中一活性成分與默沙東產品成分重疊，過去 RETA19 上市申請時，依相關規定提出專利不侵權聲明 (P4 聲明)，但默沙東卻仍對東生華提起專利侵權訴訟，試圖阻擋 RETA19 取得藥證許可。

東生華除了挑戰專利勝訴，RETA19 已收到衛福部審查完成通知，預計 11 月領取藥證後，進入健保核價階段，有機會明年中完成。

據統計，目前市面上以 Statin 為基礎的固定劑量複合型藥品，約占整體降血脂藥品市場的 15%，且處方量每年以 10% 成長，預估每年有 3 萬名以上的高血脂患者。

其他藥品發展方面，治療穩定型心絞痛新藥 Rancad 已獲得全台超過半數醫學中心使用，台灣約有 55 萬名心絞痛病患，目前該藥品已進入健保藥價審查階段，力拚明年通過後，用藥人數將大幅提升，預期未來年營收貢獻也可望落在 1-2 億元。

東生華看好，降血脂新複方新藥與治療穩定型心絞痛新藥 Rancad，兩項產品明年完成健保價，並隨著國內疫情趨緩，醫院門診數回流，明年出貨量有望增加、營運拚優於今年。