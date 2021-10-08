東生華兩藥品明年納入健保 拚營運優於今年

東生華 (8432-TW) 總經理楊思源表示，明年兩項產品將完成健保價，包括降血脂新複方新藥 R19，與治療穩定型心絞痛新藥 Rancad，隨著國內疫情趨緩，醫院門診數回流，明年出貨量有望增加、營運拚優於今年。

東生華開發的高強度降血脂新複方新藥 R19，預計本月取得藥證後，申請健保價，有機會明年中完成，楊思源指出，台灣高血脂病人數超過 500 人，每年健保給付約 70 億元，其中 4 成屬於高強度降血脂藥品、約 28 億元。

楊思源表示，R19 為固定劑量複合型新藥，病患服藥上較簡易且能降低健保藥物支出，且每年市場以 12% 快速成長，預期取得藥證後，年營收貢獻約有 1-2 億元。

治療穩定型心絞痛新藥 Rancad 已獲得全台超過半數醫學中心使用，楊思源指出，台灣約有 55 萬名心絞痛病患，目前該藥品已進入健保藥價審查階段，力拚明年通過後，用藥人數將大幅提升，預期未來年營收貢獻也可望落在 1-2 億元。

東生華也搶攻高階檢測商機，看準台灣每年約有 2000 人罹患膽管癌，因此引進能夠偵測膽管癌 FGFR 基因變異的液態切片檢測產品，除了今年初在台灣上市外，目標取得 15% 市佔，目前也在申請韓國健保給付。

展望後市，楊思源表示，由於公司多為處方藥，病患拿藥需由醫院開立處方箋，不過今年受到疫情影響，醫院門診數下滑，業績也不盡理想，預期國內疫情趨緩後，營運有望逐步回溫。