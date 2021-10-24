疫苗覆蓋率加持解封後經濟 投信看好消費族群投資潛力

全球疫苗覆蓋率可望讓生活再度恢復過去正常，這也讓市場對消費動能對於經濟的挹注抱持期待，投信看好過去受到壓抑的相關族群，可望迎來復甦財，建議投資人可透過消費相關基金，掌握經濟重啟下報復性消費帶來的投資機會。

景順投信指出，疫苗接種在部分國家順利進展，民眾對社交活動在未來數月重返常態更具信心，以美國為例，8 月消費持續穩健增長，零售業績也意外攀升，約成長 0.7%，截至 9 月底的整體消費甚至比 8 月表現還佳，充分說明在解封所釋放出的消費熱潮正在推動整個美國經濟增長速度，多數人可望恢復以往的消費能力。

景順投信指出，隨著歐美等區域逐步解封，加上每年底的消費旺季加持，各種消費、娛樂場所，渡假村、影城、餐廳的人流可望回籠，民眾紛紛重返實體商店消費，也期待能帶來一波錢潮。

景順環球消費趨勢基金經理 Ido Cohen 表示，隨著疫苗問世與大規模施打，許多以「體驗」為主軸的公司開始浮現投資價值，統計至今年 8 月底，景順環球消費趨勢基金投資地區有近七成在美國，目前投資組合約三分之一的公司將受惠於受疫情打擊之活動的持續恢復，如旅遊、消閒、公開活動等。

展望後市，Ido Cohen 指出，新興市場接種疫苗人口增加，後續發展可望好轉並降低感染數，此外為作進一步預防，許多國家也計劃在未來數月為民眾注射加強劑，可望降低新冠病毒傳染速度和確診人數，預期經濟體仍將繼續重啟，也依舊看好相關領域壓抑已久有待釋放的需求。

百達投顧指出，百達精選品牌策略於 9 月小幅修正，但仍優於指標大盤 MSCI 所有國家世界指數 (-2.35%)，整體來看，全球各地區股市與各產業在 9 月都面臨了拉回整理的壓力。

百達投顧表示，隨著時序進入第三季度財報公布時點，預期財報結果將有機會成為推升股價上漲的催化劑，其中看好市場對旅遊、休閒以及化妝品產業可望自經濟重啟和旅行開放中受益。