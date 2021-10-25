【富蘭克林】創新帶動科技產業成長強勁，迎傳統旺季科技股行情可期

市場評估經濟前景及通膨風險、利率彈升牽動九月份科技股走勢震盪，但十月上旬以來科技股重拾漲勢，史坦普 500 科技指數距離歷史高點僅有咫尺之遙，累積今年以來史坦普 500 科技指數上漲 22.2%，漲勢突出 (彭博，原幣計價總報酬，統計至 10/20 止)。

富蘭克林證券投顧表示，第四季步入科技股傳統旺季，統計過去 20 年史坦普 500 科技指數各季度表現，第四季科技指數平均上漲 6.79%，居各季度之冠，且優於史坦普 500 指數平均 4.65% 的漲幅 (理柏資訊，美元計價，統計 2001~2020 年)。放眼科技產業在企業加速數位轉型的趨勢加持下，長期前景強勁，輔以科技股傳統旺季來臨，建議投資人持續採取逢震盪加碼或者大額定期定額方式，長期投資。

富蘭克林高科技基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人馬特 ‧ 摩伯格表示，美國新冠肺炎新增確診數於夏季攀升後近期已趨於平穩甚至下降，在應對變種病毒的同時經濟將試圖更為全面的重新開放，我們樂觀預期在大流行期間取得的生產力增長將持續下去，此環境有利股市。投資人對通膨及利率的擔憂加劇應是短暫的，我們將市場波動視為投資機會，能夠以更具吸引力的價格布局受惠長期增長趨勢且具可持續競爭優勢的高品質公司，科技類股為基金第一大產業配置，並搭配醫療類股佈局，合計比重超過六成。馬特 ‧ 摩伯格預期，疫情對於民眾的行為將帶來持久的影響，看好非現金及無接觸支付、快速到貨、網路安全等趨勢將持續成長，再者，短期間內就研發出新冠疫苗的技術成就可望進一步刺激研發支出，帶動醫療技術進步。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯持續看好科技產業受惠於數位轉型的長線結構趨勢。富蘭克林坦伯頓科技基金現階段側重軟體與服務股，配置比重約佔一半，並精選半導體與半導體設備股。基金佈局囊括雲端平台、軟體即服務、電子商務、數位支付、AI、5G 六大趨勢商機。富蘭克林證券投顧表示，軟體與服務股相對其他次產業較不受供應鏈問題影響，且有數位轉型的長線結構趨勢加持，看好軟體股未來表現空間。隨著數位化已成為所有企業及消費者體驗的中心，建議投資人應將科技股納入核心配置。

<本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書>

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