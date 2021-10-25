〈台股盤前〉電子股人氣回籠 再戰萬七、季線

台股上週在半導體族群撐盤下，週線連三紅，順利站回月線之上，隨著美國科技股超級財報週及台股重量級法說會旺季來臨，指數有望挑戰萬七關卡，持續挑戰季線與半年線反壓。

市場消息方面，晶圓代工廠聯電禪傳出內部計畫將在新加坡興建第二座 12 吋新廠，月產能至少 2 至 3 萬片，投資金額超過 1000 億元，業界推估，新廠可能採 40 奈米以下製程生產。

晶圓代工市況持續供不應求，聯電近來傳出除了南科 Fab 12A P6 外，已擬定計畫書赴海外如新加坡等再擴建新廠，滿足現今全球化晶圓生產趨勢，由於聯電海外廠務工程皆是由台廠承接，亞翔、帆宣等皆可望再啖擴產商機。

歐美耶誕節及新年假期將至，在中國十一長假後針對歐美備貨效應趕工出貨下，推升航空貨運需求，空運市場近期呈現一艙難求市況，10 月下旬亞洲往歐洲的空運價格漲幅 18%，貨攬業者預期，北美線 11 月將跟進漲一波。

蘋果新款高階筆電 MacBook Pro 將於 26 日在美國市場上市，美國蘋果官網最新資料顯示，消費者若現在預約購買新機，平均到貨時間長達三至五周，部分客製化機型交貨日期更要到 12 月 23 日，顯示新機買氣優於預期，台積電、廣達等供應鏈將受惠。

晶圓代工產能供不應求情況將延續到 2022 年，在台積電調漲 2022 年晶圓代工價格 10-20％後，原本抱持觀望態度的聯電、力積電、世界先進等，近期已陸續通知客戶將在 2022 年第一季再度調漲晶圓代工價格逾 10％幅度。

法人表示，台股近期漲勢平緩，雖然資金行情未退燒、類股輪動格局持續，但聯準會預計年底前啟動縮減購債，加上大盤面臨季線及半年線反壓處，仍會影響市場信心。