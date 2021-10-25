上海建新廠後 中芯擴廠選扯深圳 

周一 (25 日) 陸媒報導指出，根據深圳市坪山區投資推廣服務署公告的半導體 12 英吋晶圓代工生產線配套廠房項目遴選方案內容顯示，此專案使用土地的公司為中芯(981-HK)。計劃將建設 12 英吋晶圓代工生產線所需的大宗氣體工廠及化學品倉庫等一系列配套設施，總建築面積約 69,410 平方公尺。

該專案產品定位於 12 英吋 28 奈米及以上線寬的面板驅動 IC 及電源管理 IC 等；專案新建大宗氣體工廠與化學品倉庫等設施，在完工後可提供晶圓代工生產所需的氮氣、氧氣等氣體及酸鹼等化學品，其產能為 12 英吋晶圓廠每月 4 萬片的生產能力。

中芯之前曾公告，已於 9 月 2 日和上海自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會簽署合作框架協定，將興建月產能達 10 萬片 12 英吋晶圓廠，斥資 88.7 億美元，將聚焦提供 28 奈米以上成熟制程。

隨後中芯又再表示將在 2021 年底前擬擴建每月 1 萬片成熟制程 12 英吋晶圓廠能，以及每月 4.5 萬片 8 英吋晶圓產能，在晶圓產能不足時滿足更多客戶需求。而這個擴廠專案在深圳市政府公告計劃後浮上檯面。

集邦諮詢的最新調查顯示，全球第二季前十大晶圓代工業者產值達 244.07 億美元，季增 6.2%，是自 2019 年第三季以來已連續八個季度創下歷史新高。

當中中芯排名第五，其主要營運動能來自包括 0.15/0.18um PMIC、55/40nm MCU、RF、HV、CIS 等，而各項製程需求強勁，且中芯持續上調晶圓代工報價。

