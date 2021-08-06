中芯第二季財報亮眼 營收、毛利率均超預期

周四 (5 日) 晚間中芯國際 (981-HK) 公布 2021 年第二季財報，營收 13.44 億美元，季增 21.8%，自估 17%～19%，年增 43.2%；毛利為 4.05 億美元，季增 61.9%，年增 62.9%。2021 年第二季毛利率為 30.1%，自估的 25%～27% 之間，季增 7.4 個百分點，年增 3.6 個百分點。

第二季實際的業績表現明顯超過預期，這還是中芯在被美國列入「實體清單」的背景下取得的。同時，中芯國際給出第三季財測為，營收季增 2%～4%，毛利率介於 32%～34% 的範圍內。

第二季財報摘要：

營收 13.44 億美元，年增 43.2%。

毛利為 4.05 億美元，年增 62.9%。

毛利率為 30.1%，年增 3.6 個百分點。

營利為 5.38 億美元，年增 331.4%。

純益 7.08 億美元，年增 510.8%。

EPS 0.09 美元，去年同期 0.03 美元。

產能利用率 100.4%，去年同期 98.6%

資料來源: 中芯國際

中芯聯合首席執行官趙海軍、梁孟松指出，從去年被列入實體清單以來，中芯一直是在困境中前行。營運連續性方面，我們積極與供應商配合，保證對客戶的承諾得以實現，成熟工藝的不確定性風險也進一步降低。

中芯 CFO 高永崗表示，基於上半年的業績和下半年的展望，在外部環境相對穩定的前提下，公司全年營收成長目標和毛利率目標上調到 30% 左右。受到折舊因素影響，預計今年先進製程對公司整體毛利率的衝擊將下降五個百分點左右。

高永崗補充表示，公司依然面臨實體清單帶來的影響，各項指標的預期有一定的不確定性，但公司會積極努力解決問題，全力保障營運連續及業績提升。