〈台泥電池布局〉小港鋰電池廠2023年投產 鎖定國際高階應用市場

台泥 (1101-TW) 持續投入綠電儲能電池應用，今 (25) 日在高雄小港舉辦三元能源科技鋰電池廠新建工程動土典禮，斥資 120 億元，預計 2023 年啟用投產，董事長張安平透露，目前已經有很多國際大廠前來洽詢，未來將鎖定高階應用是場。

張安平直言，現行的技術，水泥業確實無法達到碳中和，因此除了替代燃料與原料達到減碳外，也投入綠電、儲能、電池、碳捕獲以及碳匯造林等五個領域的發展，而高雄市是集團的發源地，40 年前小港舊址是紙廠，今天電池產業正式進駐，也別具意義。

三元能源科技鋰電池工廠初期將投入 120 億元，預計在 2023 年啟用，產能 1.8GWh，一年可以生產約 2.4 萬台電動汽車所需長程電池量，加上能元科技產能，台泥一年電池總產能將提升至 3.2GWh。

張安平表示，三元小港廠未來也將比照半導體業的高度自動化，走向精密製造，在製程、製造及對環境的要求都將是高標準；而根據台泥規劃，未來能元科技持續產品研發，在高雄的三元能源科技則專注製程研發。

目前全世界都在積極發展再生能源，當中至少 20% 需要大型儲能設備協助穩定，儲能設備又都需要高質量電池，因此電池已經成為繼晶片之後，被預測最可能產生缺貨危機。