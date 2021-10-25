生技隨美股拉回整理 法人看好兩優勢逢低買點到

生技股隨美股震盪拉回，保德信投信指出，生物科技類股長期展望維持正面，但許多個股因為受外在環境影響，股價出現大幅修正，但也因整體指數偏離歷史平均值，加上有經濟復甦與產業發展兩大優勢加持下，也是逢低買進的好時機。

從歷史數據來看，每當美股出現修正時，生技類股僅較大盤落後平均 16%，而目前已來到超跌的 41% 差距，創 6 年來最高，反映出此時正是醫療生技類股撿便宜的時機。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，整體生物科技指數及個股在 9 月上旬來到相對高點，不過隨後受到總體經濟及市場訊息的負面影響，導致生技產業近期出現較大修正，主要由於通膨疑慮上升，影響股價評價，造成之前漲幅較大的類股出現修正，尤其以成長型類股最為明顯。

回顧自今年 2 月以來，生技類股股價相對 S&P500 指數表現落後超過四成，超越歷史平均值的 - 16%，該數據更為 2015 年以來偏離幅度最大，但醫療類股是 2022 年獲利上修幅度第三高的產業，優於多數產業與整體指數，而在短期醫療產業股價修正幅度已大時，也是逢低加碼的好時點。

但要注意的是，生技醫療產業各次產業的差異極大，建議可聚焦具有剛性需求的製藥與醫療服務，以及產業擁有創新動能與成長爆發力的生技與醫療器材，透過四大產業配置發揮攻守兼具之效，另外，生技類股多為中小型企業，適合以分散投資方式避免持股過度集中。

富蘭克林證券投顧指出，隨著全球疫苗覆蓋率提高，美國政府宣布取消對於完整接種疫苗的外國旅客入境限制，代表美國邁入經濟重啟的最後階段，有助經濟復甦動能延續並緩解供應鏈短缺，建議股市布局多管並進，看好科技及生技醫療等創新產業、基礎建設及公用事業具備政策題材。

