統振獲移工國外小額匯兌執照 將續開拓泰國業務

統振 (6170-TW) 向金管會申請經營外籍移工國外小額匯兌業務獲准，已接獲核准執照，成為全台第一家獲許可辦理外籍移工匯兌業務的金融科技公司，統振未來可望將業務服務區域由目前印尼、菲律賓、越南進一步拓展至泰國。

統振是原經金管會核准辦理「外籍移工薪資匯款金融科技創新實驗」的沙盒實驗業者，在 2019 年 5 月 1 日開始執行此一業務至今會員、業務量持續成長，雖然受疫情影響，造成在台外籍移工人數跌破 70 萬人，但統振今年第三季單月接受執行此業務件數已突破 10 萬筆，還在持續增加中。

據統計，目前在台移工人數以已跌到約 69 萬人，其中以印尼移工人數最多，而在台泰國移工人數約為 5 萬人，統振在現有核心技術及經濟規模下，配合泰國政府金融服務規範出爐，將申請開拓小額移工匯款業務。

統振除以手機 App 與便利商店合作提供移工國外小額匯兌服務，目前在台灣新莊、五股、員林、豐原已設立實體據點，提供各項諮詢。統振取得核准後，業務範圍可望進一步擴大，從目前的印尼、菲律賓、越南拓展到泰國。

金管會許可統振經營匯出至印尼、菲律賓、越南的外籍移工國外小額匯兌業務，得提供我國境內印尼、菲律賓及越南籍合法外籍移工將薪資款項匯回該外籍移工母國的服務，引導外籍移工透過合法的管道辦理匯款。