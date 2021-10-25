航運股強彈力抗台積電壓盤 台股小漲5點收16894點險守5日線

受英特爾股價重挫影響，半導體族群今 (25) 日賣壓出籠，台積電領跌，指數一度跌逾百點，摜破 5 日線支撐，但航運股重回買盤焦點，電子股午盤也逐漸回穩，帶動指數翻紅，終場小漲 5.5 點，收在 16894.24 點，成交值 2666.34 億元。

英特爾毛利率面臨下滑壓力，股價重挫逾 11%，拖累費城半導體指數挫逾 1%，台股半導體族群同樣遭到調節，台積電今天下跌逾 1%，失守 600 元關卡，收 593 元；聯電傳出將再斥資千億興建新加坡第二座 12 吋廠，盤中湧入買盤，帶動股價翻揚上漲近 2%，收 59.4 元；世界先進則遭調節，終場下跌近 2%。

電子股今天互有漲跌，聯發科、國巨、鴻海、日月光投控等權值股陸續翻紅，但大立光、台達電、聯詠、廣達等終場均收黑。台塑集團方面，在油價高檔支撐下，台塑化擁庫存價差擴大題材，股價上漲近 2%，台塑同步守在盤上，南亞、台化則震盪走低。

航運股無懼 BDI 指數重挫消息，今天由貨櫃三雄領軍反攻，長榮勁揚近 7%，陽明、萬海也分別上漲 5%、3%，散裝族群四維航、新興、裕民、台航等約漲 2-4%，中櫃、台驊投控、志信漲勢也都相當強勁。上市運輸類股指數終場勁揚 3.88%，重回市場買盤焦點。

特斯拉近來股價屢創新高，日前宣布全球標準車款改用磷酸鐵鋰電池 (LFP)，並早已向寧德時代簽訂長約，市場看好台廠相關供應鏈可望跟著吃香喝辣，今天吸引買盤進駐，康普、美琪瑪、聚和、立凱 - KY 等電池材料個股，均攻上漲停板，中碳也一度亮燈漲停；其他電動車概念股包括中探針、長園科、車王電等，也都衝上漲停板。

為因應太陽光電成本上漲，經濟部拍板，躉購費率每度電外加費率 0.2245 元，受政策利多激勵，太陽能族群包括碩禾、國碩、元晶、安集、茂迪等，均在盤上表現。