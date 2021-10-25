〈觀察〉中國電價調漲再次點燃風電投資意願 零組件業者有感

中國在去年風電補貼到期後，今年建置量顯著縮減，也衝擊供應鏈出貨表現，不過近期在中國限電以及煤價大漲，政府放寬電價漲跌幅，對綠電營運及供應商的價格壓力隨之減輕，風電零組件業者也逐漸感受到供應鏈重新熱絡起來。

中國近年積極布建風電，但在去年度補貼期限到期，掀起一波風電搶裝潮，但今年在沒有補貼的情況下，部分風電標案以及售電價格不符合建置營運成本，也導致中國風電業的投資放緩。

以相關台廠供應鏈表現來看，信邦 (3023-TW) 今年前三季風電連接線組銷售，較去年同期減少 26.40%；風機葉片及樹酯材料供應商上緯投控 (3708-TW)6 月起營收也連月年減。

不過，在中國近期限電、能源緊缺下，再次燃起綠電建置的需求，且煤炭價格的持續上漲，中國政府也放寬電價漲跌幅的彈性，對於綠電供應鏈的價格壓力也有機會減緩，業者再次迎來商機。

信邦就直言，跟前半年相比，近期的確感受到下游風電供應商「動起來」，討論度、詢問度都有明顯升溫的跡象，雖然尚無法貢獻實質營收，但確實是個好的開始，且在未來碳中和趨勢以及能源緊缺下，綠電建置需求勢在必行，仍是中長期看好的一大動能。