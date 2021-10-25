鼓勵保戶重視健康 定期險外溢保單提供保費折減當誘因

隨著國人平均壽命延長，保障需求也跟著提高，現有壽險業者推出定期壽險外溢保單，保戶體檢結果如合乎標準，接下來 2 次的保單年度可享有保費折減 10%，鼓勵保戶在規劃保障之餘也要積極維持身體健康。

保誠人壽的網路投保平台所推出的「e 起健康」定期壽險，以 4A(Accessible、Affordable、Approachable、Actionable) 回應消費者需求，其中在 Accessible 的部分，因應現代人的網購習慣，消費者可於保誠人壽網路投保平台透過簡易的試算及投保流程完成投保。

保誠人壽表示，定期壽險具備保費實惠與高額保障兩大特點，消費者可依自己的需求和經濟狀況，用小錢建構保障，在保費和保障間取得平衡，實際體現 Affordable 的精神。

舉例來說，投保「e 起健康」定期壽險將由保誠人壽支付體檢費用，體檢項目包含腰圍、血壓、空腹血糖、三酸甘油脂、高密度脂蛋白膽固醇等五個基礎項目，只要體檢結果達標，即可接續兩年享有保費折減 10%，保費折抵條件方便且容易達成，達到 Approachable 的目的。

至於在 Actionable 的部分，消費者可善用定期壽險的特性，每年依據自身財務需求與規劃，彈性選擇保額，滿足不同階段的保障需求，將選擇的主動權交還給消費者。

以 25 歲剛出社會的艾小姐為例，如果想用較少的預算獲得基本保障，選擇投保保誠人壽「e 起健康」定期壽險，選擇 10 年期，保險金額新台幣 300 萬元，年繳保費新台幣 1,500 元，每年持續繳交保費，保誠人壽會在從第一保單年度起，每奇數保單年度第 9 個月通知艾小姐，提醒她於約定期間內於指定醫事院所完成體檢，檢查結果若符合體檢標準，則享有次 2 保單年度保費折減 10%，相當於新台幣 150 元。

假設艾小姐在保險期間內，不幸於 26 歲時因病完全失能，保誠人壽將給付完全失能保險金新台幣 3090 元 (於第二保單年度完全失能，按當時的「應已繳總保費」的 1.03 倍給付之)；假設艾小姐在保險期間內，不幸於 30 歲時因意外身故，身故保險金額為新台幣 300 萬元。



