〈書摘〉扛起來，就是你的！：有擔當才有機會！提升職場力的不敗工作術

Part 1 第一印象，決定你的機會

【把瑣碎工作做到極致，讓人看見你】

對大部分的人來說，盡全力做事很簡單，

但做一段時間後，難免職業倦怠，覺得老闆主管怎麼都看不見自己的努力，

這時不妨多留心原來工作流程中的細節，找到讓人對你留下好印象的契機。

還記得我初入職場就擔任董事長祕書，整整三個月都在做些瑣碎的基礎工作，大部分是蒐集資訊、整理資料，超級枯燥。

跟我同期進公司的夥伴，有的沒多久就選擇離開，我卻堅持留了下來。整理資料不枯燥嗎？怎麼可能不枯燥！但是待在董事長身邊，每天都像開寶箱一樣，被交辦許多新任務，學新東西的快樂比枯燥來得更多！當然，因為經驗尚淺，每次交出董事長交辦的任務成果，都很難一次就受到認可。

◎工作再簡單，也能做出價值

董事長每次看到我整理的資料，就笑說：「妳只是複製貼上內容，老闆需要這樣的資料嗎？」

第一次發邀請函，就被打回數次，老闆也不給答案，要我自己去找。

第一次主持大型活動，我寫了一篇特別熱血沸騰的稿子，被前輩批評：「主觀情緒太多，妳的冷靜和客觀在哪裡？」

職涯起步那幾年，我就像這樣發現問題、解決問題、提高水準，然後再發現、再解決、再提高，無限循環。

有次我被老闆批評後，特別認真地問：「您總是批評我們，就不怕打擊我們的信心嗎？」

他的回答我至今記得：「批評妳並不等於否定妳。如果我要否定妳，直接請妳離職就好，何必浪費唇舌？就算是否定，我個人的否定對妳而言也不可怕，外界客戶對我們的否定才可怕！」

從那天起，我就多了更深一層的體悟：剛進入職場前幾年的年輕夥伴，學會沉澱和不斷學習，給人留下一向穩健且上進的好印象，是職場成功的不二法門。

◎你真的把工作做到極致了嗎？

我有位好朋友小何大學畢業後到健身房工作。因為是新人，他被安排接下基層職務，每天做的都是瑣碎的事。一段時間後，小何有點不開心，說自己比很多人都能吃苦，而且兢兢業業，為什麼老闆都看不見？後來，他忍不住向主管表達自己的想法，沒想到反而被調去客服部負責盯場工作。

我常去那裡健身，有一次運動完，小何跑來跟我訴苦。於是我問他，「你覺得自己應該做什麼工作？」

小何說：「至少做些技術性高一點的，我才能學到東西啊！」

我說：「如果把這份工作做到極致，換工作才有意義，你覺得自己做到了嗎？」

小何說：「盯場這麼簡單的工作，我當然做到極致啦！」

我坦白告訴他：「我覺得沒有。以盯場為例，我常發現有些場地服務沒做到位：沒有學員等待的區域，工作人員的位置也有點髒亂；飲水機是運動完大家都會去用的設備，宣傳告示卻沒有放在旁邊，而是放在二十步以上的距離外，大家根本沒辦法發現健身房推出新活動，你覺得現場的設置合理嗎？」

小何想想說：「可是我接手時，這些東西本來就是在那些位置啊！」

我說：「前人的做法不一定正確，你是負責管理盯場的人，卻沒能思考與時俱進。另外，你們一共三個人在現場為大家服務，你注意到每個人的分工安排合理嗎？」

小何有點不服氣：「這是老闆安排的，不是我的工作。」

我忍不住笑了：「老闆不一定會天天進現場，你就有責任當他的眼睛，把每一個人安排妥當。如果不是你份內的事，也許可以向老闆建議一下，給他充分的資訊去留意或定奪。只知道做份內的事，眼裡看不見其他相關細節，你真覺得自己把工作做到極致了？」

◎工作能力從量變進化成質變

多年職場經驗教會了我兩件事：

第一，注意每一個細節；會讓你更敏銳，考慮更周全。

第二，從細節中尋找關鍵，能讓你完成從量變到質變的進化。

對大部分人來說，盡全力做事很簡單，但是做了一段時間，熟練流程後，工作會變得枯燥乏味，心情浮躁，則會產生職業倦怠。這時，我們可以開始注意原來工作流程中的細節，不只是把一件事做到一百分，也不只是把一件事重複做一百次。

重複做一百次的同時，也盤點這一百次之間的差異，設法優化流程，讓工作更有效率，讓自己在接受交辦任務時，更有餘裕將事情考慮周全。

前人留下的做法可能不合時宜，那就與時俱進，修正流程。初入職場，不要因為被派任的任務很基礎枯燥，就選擇放棄；平常認真勤奮工作之餘，不忘從工作細節中尋找關鍵，讓你的能力從量變提升為質變，你的表現絕對能給人留下好印象。

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【扛起來，就是你的！】

俗話說：「不會打的怕會打的，會打的怕不要命的。」

有擔當，就有機會，

對事不推諉，你就是老闆眼中「對的人」。

同樣的學經歷、在畢業季同時被公司錄取為同梯的同事裡，有人工作了十幾年，卻感覺他的能力層次、認知水準都停留在職場三年內的水準，而有的年輕人才剛出社會沒幾年，卻表現出超越工作年齡的經驗和談吐。

到底是什麼決定一個人在工作上的成長速度呢？

答案就是：你的「擔當」。

◎擔當決定機會

俗話說：「不會打的怕會打的，會打的怕不要命的。」可見在大多數人眼裡，把勇敢排在技能之前。

勇與個人謀利行為結合，即為私勇；與社會責任結合，即為擔當。

我有位朋友在一家中型製造企業擔任基層管理者。有次他的公司與合作廠商發生金錢糾紛。因涉及一些說不清楚的矛盾，該合作對象不想走正常的官司法律程序，糾集一幫流氓鬧進公司，把董事長團團圍住，要求按他們的意思解決問題。

這時候公司員工、中階主管與高層都怕事，怕引火自焚而退避開來，唯有這位朋友趕緊先聯繫警方，再好言好語假意配合，陪在董事長身邊，等警察到場把雙方帶進派出所，事件才告一段落。

事情平息後，朋友被破格提拔為副總裁，一年之後又升為總裁。他後來十分感慨：「要是沒有發生這起事件，按論資排輩，這個總裁位子估計一輩子也輪不到我。」這是他實至名歸、敢於擔當的回報。

我當然不是鼓勵各位跟他人起正面衝突，但對企業而言，決定生死存亡與發展的不是常規人才，而是勇於擔當且有才幹的超常人才。

為了發現勇於擔當的人才，有遠見的企業除了常規的績效考核，還採取「關鍵行為考核法」，注重在非常規、例外、不尋常的重要事件中，發現表現突出的出色人才，作為未來各方面的接班人來培養。

◎擔當就是勤於「扛事」

其實職場中不乏有人願意扛事。我有一位朋友大學畢業後立刻被大型網路公司聘用，一開始只是普通工程師，工作第二年就連升兩級，成為中階經理，管理四、五十人的團隊，負責所有後端技術與許多產品相關工作。

他跟我分享，他常在做完自己的工作後，對於大部分同事的問題，只要能幫忙解決的他都去做，做事從不設邊界。當時他負責技術，但遇到產品與銷售上有問題，也會積極參與討論解決方案。公司的銷售總監要求一起去見客戶，他也滿心歡喜答應，因為可以親眼見到一場厲害的銷售。

正是這種勤於「扛事」的責任心，對整個事業的熱情及全面能力的快速成長，

使他從平凡變得不平凡，在人群中閃閃發光，脫穎而出。

◎擔當就是敢於「扛雷」

我曾聽一位在銀行當主管的朋友說起，在他們單位有位客戶關係部經理 A 姐，處理的工作都是棘手的客訴案，往往涉及好幾個部門，但只要她接手，就會負責到底，從不推給其他部門，即使受到人身威脅、面對惡意，也不曾退讓半分。

有擔當的人，不怕困難，不怕吃虧，還勇於扛雷，就像這位 A 姐一樣。

特別是擔任承上啟下的中階管理幹部，這個位置不容易坐。你要想讓上上下下大多數人滿意，得到所有人支持，就得有「扛雷」精神。

◎擔當就是勇於「扛責」

十幾年前，在 SARS 期間，一家小公司老闆曾抱怨因為他們的行業性質，客戶不會主動找上門，業績蕭條，員工也因此無事可做、無班可上，不少同行公司便歇業了，因為這樣就省了發工資的費用。但他並沒有歇業，而是繼續讓員工休假，跟員工討論休假期間減少發放工資，但還是繼續聘用全體同仁。

SARS 過後，那些歇業的公司，有的需要重新招人，重建團隊費了很長時間，元氣大傷，而他則趁機獲得搶占同行市場地盤、迅速發展的機會。

擔當就是勇於「扛責」，指的是老闆或主管要對用戶、員工、股東做到徹底負責，必要時要有犧牲精神。

在《鐵達尼號》這個根據真實事件改編的電影中，用僅有的救生艇送走了婦女、兒童之後，在船沉沒之際，船長走進船長室，選擇了與船共存亡，這就是一種擔當精神。雖然在現實職場不用這樣犧牲性命，但是這樣扛下，別人才會信任，才敢登上你的船，願意跟你一起遠行和奮鬥打拚。

想賺大錢的人多，想做大官的人多，想大放異彩的人多，但有擔當的人卻很少。

總結一下，到底什麼是擔當呢？擔當是超越一般的負責範圍，意味著你想要超越自己，擴大了你的重負與責任，也擴大了你的影響力與領導力，更擴大了你的潛力與未來。

有句話說：「心有多大，舞臺就有多大。」

其實，更接地氣的說法是：「擔當有多大，舞臺才有多大！」

一個人有多大擔當才能幹多大事業，盡多大責任才會有多大成就。

來源：方智出版