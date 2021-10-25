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泰福9月稅前虧損1.05億元 每股虧0.34元

鉅亨網記者沈筱禎 台北
泰福9月稅前虧損1.05億元 每股虧0.34元。(圖:AFP)
泰福9月稅前虧損1.05億元 每股虧0.34元。(圖:AFP)
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泰福生物相似藥藥證加拿大

泰福 - KY(6541-TW) 治療嗜中性白血球減少症生物相似藥 TX01 取得加拿大藥證，帶動近期股價漲勢凌厲，今 (25) 日公布自結，9 月稅前虧損 1.05 億元，虧損較去年同期增加，每股虧損 0.34 元。

泰福表示，TX01 取得加拿大衛生部 (Health Canada) 核准上市許可證後，後續只要再取得當地經銷商藥品進口證，藥品即可展開銷售，也成為公司首個上市的產品。

泰福開發的嗜中性白血球減少症生物相似藥 TX01，原廠參考藥物為 Neupogen，目前也正在美國 FDA 藥證審查階段，雖然受到疫情影響延遲查廠時間，仍對藥證於藥證審查資料抱持正面態度，有機會明年拿到藥證。

泰福表示，TX01 未來銷售布局已與美國三大通路商簽約合作，鋪貨率占全美市場至少 9 成，涵蓋全美 70% 醫院與 55% 專科醫生，並拿下美國全州 3 分之 2 的銷售執照，其餘各州銷售執照則需待藥證到手。

據研調機構統計，治療癌症化療所引起的嗜中性白血球減少症 TX-01，相關產品在加拿大近一年市場規模近 1 億元加幣 (約新台幣 23 億元)；美國市場規模更超過新台幣 60 億元。

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