旺季到庫存低 宏遠短鏈布局發威 美零售巨頭急單湧入

布料及成衣廠宏遠 (1460-TW) 短鏈布局效益發威，傳出不只一家美國大行零售通路業者急單湧入，確保旺季前能維持正常庫存，宏遠證實，確實有不少客戶因為供應鏈或是船期問題導致備貨不順，急上門尋求短鏈支援，光是沃爾瑪 (Walmart) 一家廠商就下了 40 萬件急單，還有其他通路商訂單陸續湧入，最快 11 月就會見到效益。

美國即將迎來年底感恩節、聖誕節購物旺季，但受東南亞疫情、中國限電，以及貨櫃塞港、船期遞延等影響，服裝等消費性產品供應不順，加上庫存偏低，沃爾瑪、好事多 (Costco) 等大型零售通路商面臨缺貨危機，因此除了紛紛包船外，也就近尋求供應鏈以滿足旺季需求。

宏遠區域製造的短鏈布局發揮關鍵作用，公司指出，不只沃爾瑪，目前看到非常多客戶，因為在手庫存偏低，但又面臨供應鏈問題；交期不穩的狀況，因此轉向尋求宏遠，預計 11 月起效益就會逐步發酵，伊索比亞及海地成衣廠成衣廠稼動率將有明顯提升。

不只成衣狀況逐漸好轉，原本就暢旺的布料在既有客戶如 Luluemon 積極追單，以及轉單挹注，目前每月接單量都突破千萬碼，宏遠看好，布料產能將一路滿到明年第一季，且在訂單量大增下更有加價空間，也能反應原料以及包材成本。

宏遠 9 月營收 9.5 億元，月增 3.2%、年增 39.8%，再度改寫單月新高；第三季營收 25.63 億元，也是單季新高，季增 16.2%，年增 39.6%；累計前三季營收 69.11 億元，年增 41.9%，則為同期次高。

在布料訂單滿手，以及成衣大單挹注下，法人看好，宏遠第四季營收將維持高檔，可望續戰單月、單季新高。