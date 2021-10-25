外資買超長榮、陽明合計5.7萬張 創近4個月最大量

台股今 (25) 日上沖下洗，終場以小漲 5.5 點作收，收在 16894.24 點，成交值再縮至 2666.34 億元，三大法人在集中市場轉買，但買超金額不大僅 52 億元，值得留意的是，外資買超長榮 3 萬張，創 4 個半月來單日新高，買超陽明 2.7 萬張也創 3 個半月來高。

三大法人今日合計買超 52.2 億元，其中，外資買超 47.07 億元，自營商買超 7.23 億元，僅投信賣超 2.1 億元。

其中，外資買超前 10 大標的依序為群創 3.18 萬張、長榮 3 萬張，陽明 2.76 萬張，中鴻 1.4 萬張，永光 1.3 萬張，燁輝近 1 萬張，光磊 8000 餘張，欣興 7500 張，中信金和華邦電均逾 7000 張。

外資賣超前 10 大標的依序則有聯電近 2.9 萬張，台泥 7600 張，元大滬深 300 正 2 6500 張，金像電、新唐和凌陽均逾 5000 張，光洋科、國泰智能電動車、基泰和宏達電均遭賣超過 4000 張。

投信方面，賣超前 10 大標的分別為中鋼 3000 餘張，合晶 2300 張，新唐近 1900 張，中鴻近 1500 張，欣銓、奇鋐 1300 張上下，世界、泰鼎 - KY 均逾 1000 張，榮成近 1000 張，日月光投控 600 餘張，多為日前已漲過一波的投信作帳股。

而投信買超前 10 大標的分別有元太近 3000 張，晶宏、智原 1500 張上下，強茂 1100 餘張，一銓、台半均逾 700 張，漢磊近 700 張，晶豪科、同欣電和欣興均逾 300 張。

國泰證期研究部指出，即將步入歐美消費旺季，在疫情逐步獲控制下，第四季美股仍有望延續震盪創高走勢，尤其聯準會轉趨緊縮的利空逐步消化後，市場風險胃納量拉高，以電子為主的台股激勵效果將更為顯著。

不過，由於目前大盤季線仍維持向下趨勢不變，加上台股和美股皆進入財報密集公布期，不確定因素相對多，拉高市場的觀望氣氛，導致指數在上攻時量能無法有效放大，預期季線不易輕易突破，短線指數恐維持在月季線間震盪整理。