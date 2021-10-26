寶雅Q3獲利年減逾4成 EPS 3.92元創5年來同期新低

全台最大美妝生雜連鎖業者寶雅 (5904-TW) 公布第三季財報，由於本土疫情衝擊尚未全面消弭，單季稅後純益 3.95 億元，季增 38.5%，但仍年減 42%，每股純益 (EPS)3.92 元，創 5 年來同期新低。

寶雅第三季合併營收 42.08 億元，年減 66.92%，營業毛利 18.31 億元，年減 14.19%，毛利率 43.5%，年減 1.29 個百分點，營業利益 5.11 億元，年減 41.74%，營益率 12.14%，年減 6.26 個百分點，稅後純益 3.95 億元，年減 42.52%，每股純益 3.92 元。

由於第二季、第三季均受到疫情衝擊，寶雅前三季呈現衰退態勢，合併營收 127.24 億元，年減 1.9%，營業毛利 55.66 億元，年減 0.78%，毛利率 43.74%，年減 0.51 個百分點，營業利益 16.27 億元，年減 17.27%，營益率 12.78%，年減 2.38 個百分點，稅後純益 12.86 億元，年減 18.59%，每股純益 12.76 元。

寶雅強調已加快數位轉型腳步，推出全新網購平台 POYA BUY，並接下來也將持續展店，維持營運成長動能。

法人認為，進入第四季消費旺季後，隨著疫情趨緩以及寶雅線上平台增添新動能，最壞狀況已過，營運逐季復甦應無虞。