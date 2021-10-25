宏觀Q3獲利年減51% 每股賺1.11元

射頻 IC 廠宏觀 (6568-TW) 今 (25) 日公布第三季自結，稅後純益 0.31 億元，季減 44.65%，年減 50.8%，每股稅後純益 1.11 元；由於電視、機上盒需求逐步趨緩，宏觀第三季營收、獲利均較去年下滑。

宏觀主力產品線為電視、機上盒，營收比重達 6 成以上，近來隨著終端需求趨緩，客戶拉貨力道也放慢，影響第三季營收較上季、去年同期下滑，約 2.23 億元，季減 21.21%，年減 35.74%，累計前三季營收 7.66 億元，年增 3.12%。

宏觀 9 月稅後純益 0.13 億元，月增 41.27%，年增 36.27%，每股稅後純益 0.43 元，第三季稅後純益 0.31 億元，季減 44.65%，年減 50.8%，每股稅後純益 1.11 元，累計前三季稅後純益 1.26 億元，年增 13.51%，每股稅後純益 5.96 元。

展望後市，宏觀近年積極發展物聯網、光通訊新事業，其中，物聯網運用自身射頻技術，今年估可簽署 10 個以上的 RFIP 及 RF 設計服務合約，相較去年 3 個倍數成長，且首顆 SOC 預計本季開始量產，並貢獻營收。