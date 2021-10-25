欣興轉投資軟板廠同泰連虧23季 前三季每股虧0.41元

欣興 (3037-TW)、台表科 (6278-TW) 轉投資的軟板廠同泰 (3321-TW) 今 (25) 日公布財報，第三季稅後虧損收歛至 1460 萬元，為連 23 季虧損，每股虧損 0.1 元，前三季每股虧 0.41 元，已較去年同期大幅收歛。

同泰去年以來積極進行接單體質調整，並布局各式新產品，高層主管指出，2020 年同泰取得 7 項車用板認證，有挹注今年營運的效果。

同泰第三季營收 5.66 億元，毛利率 11.71%，季減 0.67 個百分點，年增 2.14 個百分點，稅後虧損 1460 萬元，較上一季虧損收歛，單季每股虧損 0.1 元。

同泰前三季營收 16.76 億元，毛利率 10.9%，較去年同期增加 9.87 個百分點，稅後虧損 6348 萬元，每股虧損 0.41 元。

同泰調整江蘇揚州廠營運體質，並已脫離虧損，台灣廠也陸續改善，去年汰除包括 Chip LED 板等獲利不佳產品，減輕營運負擔，去年疫情期間也拿下不少入場券，未來 Mini LED、車載、5G 等產品出貨逐步放量，看好業績將漸入佳境。

同泰主管指出，江蘇揚州廠損益兩平點，從 2020 年的 1.8 億元壓到約 7500 萬左右，台灣廠則從 2.5 億元降到剩 1.05 億元，今年目標還要再把損益兩平點往下降。

同泰車用電子軟板訂單也報捷，去年爭取到 7 家陸系車廠認證，揚州廠未來也會增加汽車相關產品線。