馬斯克透露買了這些加密貨幣 柴犬幣聞訊落水

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 週一 (25 日) 透露他購買了比特幣、以太幣和狗狗幣等加密貨幣組合，但沒有購買柴犬幣，柴犬幣聞訊成了「落水犬。」

上週末美國網路券商 Robinhood 將上架柴犬幣 (Shiba Inu) 的消息發酵，柴犬幣目前已成交易量第三大的加密貨幣，僅次於比特幣和以太幣。

柴犬幣上週日上漲 50% 以上，創下 0.000044 美元的歷史新高，成為市值第 11 大加密幣，但又因馬斯克一席話跌回了市值第 13。

加密貨幣柴犬幣 (Shiba Inu) 是去年 8 月誕生的一款迷因幣，屬於社交用虛擬貨幣，人氣已超過元祖狗狗幣。

馬斯克向來是加密貨幣的支持者，過去犬系相關的加密貨幣曾因為馬斯克而「飛犬升天」，如上月馬斯克秀出飼養的柴犬「Floki」正安然熟睡的照片，讓柴犬幣 (Shiba Inu) 單日漲幅最高暴漲 5000%。

在柴犬幣遭熱炒之際，推特用戶詢問馬斯克是否有買柴犬幣時，馬斯克週一回應，他沒有投資任何柴犬幣，也不擁有任何弗洛基幣 (Floki)。

此外，馬斯克透露他投資的加密貨幣投資組合。包括比特幣、以太幣和狗狗幣都是他目前持有的數位資產。他還重申，狗狗幣是人民的加密貨幣！

一如既往，馬斯克一開金口又牽動幣圈。截稿前，受馬斯克言論影響，柴犬幣暴跌 11.45%，暫報 0.00003891 美元。比特幣上漲 5.76%、暫報 63,297.42 美元。以太幣上漲 3.51%，暫報 4,150.94 美元。狗狗幣上漲 4.49%，暫報 0.2651 美元。