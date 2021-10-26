【台新投信】全球股市Q4上漲機率近８成 10月逢低好買點 優先布局成長強勁的智慧生活相關基金

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，全球股市９月份利空訊息雜陳，主要風險為限電與供應緊缺，所引發的停滯性通膨與消費動能減緩，次要風險為美國債務上限、恆大問題等，加上第二季後經濟不再上修、第三季經濟驚奇往下轉負，皆顯示市場對景氣看法保守，不過，9 月全球股市下跌約 5%，已加速反應上述利空，10 月上半市場的整理期將進一步消化，前波的修正，正提供 10 月逢低好買點。據 Bloomberg 統計，1970 年以來，全球股市第四季上漲機率高達近 8 成，現在正是買進良機，並以受惠破壞式創新科技成長爆發力的智慧生活相關基金優先布局。



蘇聖峰指出，雖然近期面臨美國債務上限及中國恆大債務危機等問題，但皆屬區域性事件且暫無蔓延危機。另就央行的態度分析，Fed 雖然在今年底前可能進行縮減購債（Taper），但 Taper 所代表的意義只是市場資金變多的幅度下降，而不是資金變少，另一方面，中國在經濟放緩壓力下，後市潛在貨幣寬鬆的機會，亦即市場資金仍算充裕。且就歷史經驗來看，縮表從談起到實行，股市不見得轉弱，投資人無需過度擔憂，反而應該趁低檔撿便宜。

就類股操作建議，蘇聖峰表示，從中期角度看，破壞式創新與科技革命帶來的新增經濟動能相當強勁，未來 3~5 年半數以上產業仍能找到切入點，這會持續反應在優質企業營收與獲利的擴張上，若第四季預期降低、或明年上半年展望也降低，反而提高 2022 年的上檔空間。科技股方面，優先挑選基本面能見度較高的績優股；消費股方面，布局有長期題材的個股，看好電商、支付類股的成長動能；金融股是 re-open 或是利率上揚概念中較好的選擇，逢低亦可留意；醫療股方面，可以較具成長潛力的數位醫療、醫材為切入點。

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