【路博邁投信】路博邁投資長觀點：永續發展與新興市場債券

@作者：Sean Jutahkiti，投資組合經理人；Kaan Nazli，投資組合經理人

新興市場債券投資人若忽略發債機構的永續特性，未來將難以締造永續的投資回報。

本週投資長觀點邀請路博邁新興市場債券投資組合經理人 Sean Jutahkiti 與 Kaan Nazli 擔任客座作家。

下個週末將有來自近 200 國的代表前往英國格拉斯哥，參加「聯合國氣候變化綱要公約第 26 屆締約方大會（COP26）」。由此可知，永續發展已是全球共同正視的議題。

然而，永續投資似乎只是已開發國家的專利。儘管環境、社會、治理議題已成為新興市場首要關注的話題，但是我們認為並非人人都瞭解永續因子與 ESG 表現的不同。

我們認為真正的永續投資必須採取主動、積極、前瞻的觀點，因為新興國家－特別是亞洲－的永續面貌正在快速改變。然而，對於新興市場債券投資人而言，要落實永續投資並不容易－特別是主權債發行機構。



資金缺口

根據統計資料顯示，全球約有 80% 的人口居住在新興國家，為全球貢獻約 60% 的 GDP，且全球有三分之二的碳排放來自新興國家。光是以環境永續發展而言，匯豐銀行估計中國必須投入 200 兆人民幣－相當於目前 GDP 總值的 200%，才能在 2060 年實現淨零碳排目標。美國銀行認為印度必須投資超過 4,000 億美元，才能在 2030 年以前實現減碳目標。

面對如此龐大的資金需求，主權債與公司債都是重要的募資工具，其中當然也包含綠色債券、社會債券、以及永續債券（GSS）。根據氣候債券倡議，2020 年新興市場發行綠色債券的速度超越已開發國家，同年亞洲基礎建設投資銀行（AIIB）發行首檔永續債券，中國政府則是全球最大的社會債券發行機構。

在推動永續發展的過程中，我們認為新興市場債券投資人同樣扮演不可或缺的角色，但是過程中亦有諸多挑戰需要克服。

不良結果

首先，我們從主權債發行機構看起。

由於政府負責制訂政策與監管產業，因此政府對於永續發展的影響不僅止於公部門。我們認為一個負責任且重視永續發展的主權債投資人，必須深度瞭解一個國家的商業與經濟環境，以及不斷變化的法規與監管架構。否則，我們認為光是用制式的 ESG 評等方法去評斷一國政府制訂的準則及其治理架構，最終出爐的評等結果可能無法反映真實情況。

此外，這些制式的 ESG 評等方法可能會造成不良影響。一般而言，較富裕的國家通常擁有較為完善的治理架構且社會分配不公的問題較輕微，因此常可獲得較高的 ESG 評等。世界銀行針對全球 7 個 ESG 評等機構發佈的 133 國評分結果進行分析，結果發現各國的得分差距有 90% 都可歸咎於國民人均所得的落差。倘若資金跟著評等結果流動，全球將出現富者越富、窮者越窮的現象，且貧窮國家將無法取得資金並實現聯合國永續發展目標，最終反而不利於新興國家的永續發展。

故此，我們認為投資人的眼裡不應只有那些永續發展的「模範國家」，同時更應採取前瞻性的觀點。此外，投資人不應以「現況」作為篩選發債國家的唯一標準：目前，新興市場主權債約有四分之一的市值集中在 20 個主權債發行機構，然而對於新興市場債券投資組合常採用的永續篩選標準而言，這 20 個發債機構並不符合納入投資組合的要求。然而，我們認為即便是較貧窮、甚至是 ESG 評等較低的國家，只要持續展現顯著的進步同樣值得投資人青睞。

此外，參與治理扮演的角色日益重要－儘管參與主權債發行機構的治理尤其具有挑戰性。儘管一個國家的進步速度可能緩慢且幅度不大，但是我們認為投資人若能採取重點式的參與治理，仍將有助於該國改善重點項目的表現，例如碳排放、改善全球稅負透明度、或是打擊貪腐、洗錢、與資助恐怖份子。

更重要的是，我們認為前瞻性觀點將影響投資人聚焦的永續發展目標。首先，對於各個國家而言－尤其是新興國家，並非每一個聯合國永續發展目標都一樣重要。舉例來說，因應並降低氣候變遷的威脅是各國共同面臨的挑戰，但是對於新興國家而言，社會發展目標－特別是人均壽命與教育－更加重要，因為唯有以穩健的社會作為基石，新興國家才能進一步推動其他聯合國永續發展目標。

企業與消費者的態度

公司債發行企業也是類似的情況－尤其是高收益發債企業。

一般而言，高收益企業對於因應永續發展與轉型的準備不足且過程中較容易受到挑戰。目前已有證據顯示投資人較偏好高品質且高 ESG 評分的發債企業。舉例來說，過去 5 年摩根大通 ESG 亞洲高收益信用債指數（JESG JACI HY）的波動性及報酬特性近似於傳統的摩根大通亞洲高收益信用債指數。然而，儘管過去 1 年亞高收身處充滿挑戰的大環境，摩根大通 ESG 亞洲高收益信用債指數展現更高的報酬率與更低的波動性，且我們認為未來表現領先的幅度可能會更加顯著。儘管亞洲與其他新興國家的永續發展仍相對落後，但是這反而代表新興國家的投資需求最為龐大，政府、企業、與消費者態度改變的速度也最快－先前提到光是中、印兩國需為對抗氣候變遷投入大量資金就是最好的例子。此外，新興國家人民對於社會公平正義的期待與日俱增，且各國政府亦採取日益積極的因應作為－特別是亞洲：中國近期重新調整國家發展策略並提出「共同富裕」的目標。儘管「共同富裕」的目標吸引全球關注且深具影響力，但這只是各國眾多的例子之一。

此外，我們注意到新興國家－同樣特別是亞洲－開始著手修訂企業永續資訊的揭露規範：香港率先推出多項政策，但更值得注意的是印度證券交易委員會（SEBI）制訂更加嚴格的規範並發佈企業責任與永續報告準則。除了採用聯合國永續證券交易所倡議發佈的指引之外，我們認為各國進一步制訂準則與政策，將可凸顯當地產業與企業依循的永續發展指標與特色，進而促使各國相互競爭並求取進步。

就好比主權債發行機構，我們同樣得針對發債企業採取前瞻觀點並積極參與治理－尤其是高收益發債機構，藉此在永續轉型的過程中辨別贏家與輸家，並協助企業採取因應作為。

顯著的進步動能

最後，我們以幾個例子說明何謂「前瞻性觀點」。

我們在此以象牙海岸作為主權債發行機構的範例。乍看之下，象牙海岸似乎算不上永續發展的模範國家。2010 年象牙海岸舉行總統大選，最後甚至爆發武裝衝突才使得落選的陣營承認敗選，至今政治動蕩仍是該國的一大挑戰。此外，象牙海岸的童工比例高到令人不安的程度。

儘管面臨這些挑戰，象牙海岸的進步仍有目共睹，其中包括穩定提升人均壽命（原本就已相當高），且孩童預期與實際接受教育的時間亦持續改善。根據 Bertelsmann Stiftung 與永續發展解決方案網絡（SDSN）的研究，截至 2020 年為止的過去 5 年，非洲各國的永續發展報告指數評分以肯亞改善的幅度最大，象牙海岸則緊追在後。

接著，我們再以一家中國鋁材生產企業為例，說明何謂前瞻性觀點。事實上，我們參與這家企業的治理活動已好一段時間。鋁材生產本就屬於高耗能產業，且該公司的碳強度高於產業平均值，因為該公司有九成以上的能源來自煤炭火力發電。

然而，該公司的經營團隊以前瞻角度看待節能減碳的挑戰－這不光是因為中國政府發佈最新的減排目標而已。該公司委託第三方顧問機構著手進行規劃，預計將在明年初發佈減碳策略的藍圖。我們知道該公司計畫在 2022 會計年度結束前，將三分之一的能源供給從煤炭火力發電轉為水力發電。除此之外，該公司亦與一家德國資源回收公司成立合資企業，生產回收再製的鋁材，進一步凸顯該公司的前瞻觀點遠遠領先同業。

為了確保資金投入新興國家最需推動的永續發展目標，我們認為新興國家的主權債與公司債發行機構進入永續轉型階段的起步雖然較晚，但是目前已展現顯著的進步動能，因此未來將在永續投資組合當中佔有一席之地。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文所含資訊反映文件編製日觀點，其資料來自路博邁認為可靠之來源。路博邁並不對本文件內任何資料之正確性為任何陳述或保證，亦不保證這些資料所為之任何估計、預測或意見將會實現。本處所表達之意見，可能在文件發布後隨後續條件變化。本資料僅供參考，本公司並不針對個人狀況提供投資建議，投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的及其投資風險，並承擔投資損益結果，不應將本資料內容視為投資之唯一依據。本文提及之個股僅供說明之用，不代表任何金融商品之推薦或建議，亦不代表基金未來投資。