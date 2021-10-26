MONTBLANC 誕生於戈壁沙漠的探險傳奇

自詡為專業製錶廠，多年來 Montblanc 萬寶龍對於機芯研發與製造向來不遺餘力，而努力不懈扛起這項重責大任，則是創建於 1858 年的 Minerva 機芯廠。2018 年，適逢 Minerva 成立 160 週年，為致敬這值得紀念的日子，萬寶龍特地在 1858 系列當中添加一名生力軍：1858 Geosphere 世界時區腕錶。2018 年首次以黑面精鋼或青銅限量版本問世，隔年改以綠面青銅材質，三款 1858 新錶包含 Geosphere 皆以青銅打造，搭配卡其綠色調，將腕錶天衣無縫地跟大自然產生連結。接著在 2020 年，1858 Geosphere 世界時區腕錶走入極地冰川跟雪山之中，推出以 5 級鈦金屬搭配冰川藍色調打造的新款。

1858 Geosphere 世界時區限量錶

直徑 42 毫米青銅錶殼／煙燻漸層棕色漆面錶盤／陶瓷錶圈／時間指示、日期與世界時區功能／MB29.25 自動機芯／防水 100 米／限量 1858 只／參考價 NT$205,800

今年 2021，萬寶龍不負眾望，在頌揚山岳冒險、探索森林與冰川的壯麗後，推出全新萬寶龍 1858 系列 Geosphere 限量錶。這款從沙漠獲取靈感所打造的限量錶款，創作起源是為了向探險家 Reinhold Messner 致敬，他曾經在 2004 年獨自徒步橫越戈壁沙漠，經歷嚴寒與炎夏的挑戰，完成長達 2,000 公里的驚險艱困旅程。

底蓋以特殊雷射技術鐫刻著名景點烈火危崖 (Flaming Cliffs)，以及源自傳統蒙古飾品的羅盤圖案跟飾紋，關鍵技術在於色彩是利用雷射產生的氧化作用形成，未添加任何塗料。

新款 1858 系列 Geosphere 限量錶的特色，從外型就非常吸引人。為表現沙漠戈壁情境，腕錶使用緞面拋光的青銅合金錶殼，搭配可雙向旋轉的棕色陶瓷錶圈，上面具備可用於辨識位置的方向標誌，還有煙燻棕色漆面錶盤以及展現復古風格的棕色 Sfumato 小牛皮錶帶。整體棕色調色彩不但能夠襯托青銅材質的古典氣息，加上漸層跟恰當比例，讓人宛如身處炙熱艷陽狂沙飛舞的大戈壁之中。

為確保任何環境都能清晰易讀，腕錶的日夜顯示、教堂式指針、時標、羅盤標示和半球地球儀等，皆以手工塗覆米白色 Super-LumiNova 螢光塗層。

不只是正面夠吸睛，錶背也絲毫不遜色，該錶的底蓋鐫刻獨特圖案。圖中描繪的是 Messner 穿越北亞地區時，途經的著名景點——烈火危崖 (Flaming Cliffs)，此地以發現大量古生物化石而聞名。除此之外，還鐫刻著靈感來自傳統蒙古飾品的羅盤圖案和風的飾紋。更重要是，為忠實呈現上述景象，萬寶龍運用特殊雷射鐫刻技術，在錶背刻上呈現立體效果的戈壁沙漠圖案，層次分明，效果逼真，有如照片一般。最困難的是著色階段，圖中的色彩並未使用任何塗料，而是由雷射產生的氧化作用形成，關鍵技術是利用氧化程度產生各種所需的顏色。萬寶龍是極少數能夠在腕錶運用此技術的先進瑞士品牌之一，這項創新體現了品牌的探險精神。

以色彩揮灑出探險家精神

—1858 Geosphere 系列腕錶—

近幾年來鐘錶市場受到多方衝擊之下，全球皆處於低迷狀態，但是萬寶龍卻能夠在逆境中成長，相信 1858 系列功不可沒。因為設計靈感源自 Minerva 懷錶跟計時碼錶，使錶款裡外都蘊含著悠久歷史風華以及微機械工藝精髓，這是吸引鐘錶收藏家與鑑賞家的核心價值。

1858 Geosphere 世界時區腕錶

直徑 42 毫米鈦金屬錶殼／漸層藍色漆面錶盤／藍色陶瓷錶圈／時間指示、日期與世界時區功能／MB29.25 自動機芯／防水 100 米／參考價 NT$193,700

結合傳統跟現代的完美範例

其次，1858 Geosphere 世界時區錶加入後，將現代精神融入 1858 系列，並以探險專用腕錶為目標，除了成為戶外活動的理想良伴以外，還可以展現出佩戴者個人品味風格，享受生活樂趣，這無疑是將古典製錶傳統完美結合現代實用功能取向的範例。

1858 Geosphere 世界時區腕錶

直徑 42 毫米精鋼錶殼／黑色漆面錶盤／黑色陶瓷錶圈／時間指示、日期與世界時區功能／MB29.25 自動機芯／防水 100 米／參考價 NT$192,000

在實用功能方面，探險家最需要的是世界時區功能，因此萬寶龍特地為 1858 Geosphere 腕錶開發出獨步錶壇的兩個半球地球儀顯示機構，內部由 MB 29.25 自製自動上鍊機芯驅動。讓配戴者可以透過位在 6 點鐘和 12 點鐘位置的南、北半球地球儀，搭配周圍的 24 小時刻度環（上面以鍍玫瑰金跟棕色區別晝夜），真正掌握全球時間，不像一般的世界時區錶只能照顧到北半球地區。另外，9 點鐘位置還提供第二時區指示，用來快速讀取家鄉時間，而 3 點鐘位置的日期窗則對應當地時間。

1858 Geosphere，於 2018 年首次以黑面精鋼 (圖右) 或青銅限量版本問世，隔年改以綠面青銅材質(圖中)，去年則是換以鈦金屬錶殼搭配漸層藍色錶盤(圖左)，以不同顏色將探險精神表露無遺。

功能複雜使用輕鬆方便

包含世界時區、兩地時間跟日期... 等多項功能，1858 Geosphere 腕錶在使用跟調校卻非常簡單方便，堪稱將實用性發揮極致。兩個半球的世界時區跟日期，可用錶冠輕鬆設定，而第二時區則以錶殼側邊 10 點位置的隱藏式按鍵，即可快速調校。不單單如此而已，錶盤上從功能所衍生出的實用美學也讓人驚艷。首先是兩個地球儀上面，惟妙惟肖地刻畫出五大洲的立體圖案，上面的紅色小點標示著地球的七大高峰之位置，彰顯出山岳探險精神。還有古典的教堂式指針、立體時標以及羅盤方位標示…… 等，讓人透過這許多精巧細節，感受到匠人手作工藝的美好。

極黑新成員將探險精神表露無遺

—UltraBlack 系列腕錶—

美學是 1858 Geosphere 腕錶主要訴求之一！因此萬寶龍在用色方面極為用心。如前文所述，從顏色的使用搭配，就可以看出整個 1858 Geosphere 腕錶系列的發展脈絡。從 2018 年首次發表黑面精鋼或青銅限量版本，2019 年為表現橫越森林曠野的山岳探險精神，則以青銅材質搭配綠色面盤；接著在 2020 年探險軌跡從山林走向極地的冰川跟雪山，推出使用鈦金屬材料搭配冰川藍色的款式，並首次加上金屬鏈帶款式，提供更經久耐用的高強度需求。今年 2021 萬寶龍的探險行程再從冰冷極地轉向炙熱沙漠，於是青銅材質結合煙燻棕色的 1858 Geosphere 世界時區限量錶問世。

1858 Geosphere 世界時區腕錶

直徑 42 毫米 18K 玫瑰金錶殼／黑色漆面錶盤／黑色陶瓷錶圈／時間指示、日期與世界時區功能／MB29.25 自動機芯／防水 100 米／限量 200 只／參考價 NT$674,500

以顏色將探險精神表露無遺

今年萬寶龍除了將棕色題材精彩發揮以外，其實還有個秘密武器是雋永耐看又沈穩內斂的黑色。可以說是每個錶款必備的黑色，要讓人接受並不難，但若要讓人產生深刻印象並且眼睛為之一亮，那可是非常不簡單，萬寶龍新款黑色系 1858 Geosphere 腕錶就有此能耐。

以黑色為基底所打造的兩款 1858 Geosphere 新成員，分別以 18K 玫瑰金以及精鋼材料製作，共通點是相同的功能、機芯、顏色跟陶瓷錶圈。最重要是差異處在於，玫瑰金款僅限量 200 只，跟錶殼相同的玫瑰金色指針、時標跟刻度，在黑色底襯映之下，顯得更加華麗耀眼光芒四射。精鋼錶款則採用米色或稱奶油色的指針、時標跟刻度，搭配黑色錶盤呈現出濃厚古典氣息。還有結合版帶跟米粒帶兩種結構的精鋼錶鏈帶，不但以對比式拋光展現質感，其中更蘊含著古典融合現代的非凡氣息。

1858 UltraBlack 自動腕錶

直徑 40 毫米仿舊化處理精鋼錶殼／黑色漆面錶盤／黑色陶瓷錶圈／時間指示／ MB24.15 自動機芯／防水 100 米／參考價 NT$86,100

1858 UltraBlack 計時碼錶

直徑 42 毫米仿舊化處理精鋼錶殼／黑色漆面錶盤／黑色陶瓷錶圈／時間指示、計時碼錶／ MB25.13 自動機芯／防水 100 米／參考價 NT$150,500

1858 Geosphere UltraBlack 世界時區腕錶

直徑 42 毫米仿舊化處理精鋼錶殼／黑色漆面錶盤／黑色陶瓷錶圈／時間指示、日期與世界時區功能／MB29.25 自動機芯／防水 100 米／限量 858 只／參考價 NT$214,500



(從左至右)

UltraBlack 壓軸的秘密武器

還有一款年度壓軸商品，在近日才全球發佈的三款 UltraBlack 錶款，以精鋼材料打造在經過特殊手法的仿舊處理之後，外表看起來是一種歷經各種艱困挑戰後，產生擁有堅毅剛強性格的碳黑色。

整體強烈的黑、白對比配色，完全勾勒出 1858 Geosphere 腕錶不畏艱難勇敢果決的探險家精神，是一款忠實傳達內涵的傑出作品

UltraBlack 系列除了自動錶和計時碼錶，也包括了一款 1858 Geosphere 腕錶，最令人讚嘆是不只外在顏色，這款錶的螢光顏色也區分為兩種，指針跟時標使用綠色螢光其餘則為藍色螢光，如此之區別，便於在黑暗中可以更清楚快速讀取錶盤上各種資訊。最出色的地方在於，整只錶單純地只有使用白色刻劃出錶圈、錶盤、地球儀跟指針上面的時標刻度，一眼望去強烈的黑、白對比配色，完全勾勒出 1858 Geosphere 腕錶不畏艱難勇敢果決的探險家精神，堪稱是一款集美學、風格、功能並忠實傳達內涵的傑出作品！

來源：《時間觀念》198 期

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