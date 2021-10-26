〈聯發科法說〉Q3純益再衝高 EPS 17.92元 前三季已大賺超過五股本

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (26) 日召開法說會，並公布第三季財報，受惠產品組合優化、漲價效益，毛利率再度走揚，續創六年新高，拉抬稅後純益達 283.61 億元，季增 2.8%，年增 112%，每股純益 17.92 元，創新高，前三季純益也衝上 814.44 億元，年增 211%，每股純益 51.57 元，同步改寫新猷，並賺進五個股本。

聯發科第三季營收 1310.74 億元，季增 4.3%，年增 34.7%，毛利率 46.7%，季增 0.5 個百分點，年增 2.5 個百分點，營益率 22.3%，季減 0.6 個百分點，年增 7.3 個百分點，淨利率 21.6%，季減 0.4 個百分點，年增 7.9 個百分點，稅後純益 283.61 億元，季增 2.8%，年增 112%，每股稅後純益 17.92 元。

聯發科前三季營收 3647.61 億元，年增 61.58%，毛利率 46%，年增 2.29 個百分點，營益率 21.47%，年增 9.13 個百分點，淨利率 22.33%，年增 10.74 個百分點，稅後純益 814.44 億元，年增 211%，每股稅後純益 51.57 元。

聯發科第三季受惠主要產品線規格提升、銷量增加，營收全面成長，創下歷史新高，且因產品組合優化，毛利率也續創 2015 年第一季來新高，不過，隨著營業費用因投入研發、產品銷售費用提升，營益率、淨利率略低於前一季。