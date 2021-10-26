元創精密連2月虧損 恐連虧三季

汽車零組件廠元創 (3685-TW) 今 (25) 日公佈自結，9 月稅後虧損 200 萬元，每股虧損 0.03 元，累計 8-9 月虧損 300 萬元，每股虧損 0.04 元，依此來看，元創可能連虧三季；元創表示，已取得知名品牌電動自行車下一世代的電動自行車車燈訂單，明年第一季開始出貨，未來車燈業務將持續增加。

元創說明，目前產品線主要是車用顯示器光學射出件及車身金屬沖壓件，已研發出具有高 LED 使用效率及微小體積的光源專利架構，並在去年和今年取得「車用照明裝置」和「導光柱結構」發明專利，將陸續完成產品規格驗證、車用照明 PES 模組設計及製造 ISO9001:2015 驗證等資格。

元創指出，LED 超薄汽車車燈總成除了可運用在汽車市場方面，集光式 LED 車燈光源模組也可應用於機車和自行車市場。

其中，機車車燈方面，已開發小型化遠近燈光源模組，並通過機車車燈 D 規格認證，自行車車燈方面，已開發自行車內崁式頭燈，且符合德國 K-mark 法規，已取得知名品牌電動自行車下一世代的電動自行車車燈訂單，預計明年第一季開始出貨。

元創強調，未來將持續研發及推廣創新的車燈技術至全球汽車、機車和電動自行車等市場，可望增添良好成長動能。