中國汽車晶片不足問題將逐漸紓緩

周一 (25 日) 陸媒報導指出，中國汽車業內的專家表示，汽車晶片短缺的黑暗時刻已經過去，預計接下來的幾個月，中國國內汽車產量與銷量會逐步提升。

汽車晶片自去年開始持續短缺，讓其售價一路水漲船高。近期有市場人士透露，為了因應銅、金、油和矽晶圓等原物料的持續上揚，英飛凌、NXP、瑞薩和意法半導體等晶片大廠準備調漲 2022 年汽車晶片報價，漲幅介於 10%～20%。

而另一個問題則是汽車晶片供需缺口的情況仍在持續中。根據 AutoForecast Solutions 的最新數據顯示，截至 10 月 10 日，全球汽車市場因晶片不足導致累積減產已達 934.5 萬輛。當中，中國汽車市場累積減產 182.7 萬輛，汽車晶片的訂單滿足率不到 20%。

(圖片: AFP)

不過中國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹認為，汽車晶片供應最黑暗的時期已經過去，未來會持續改善。但想完全解除晶片的短缺，估計還是要到明年春節銷售高峰後。

但也有更多的業內人士認為，解決短期的供需矛盾並不是解決晶片不足的根本之道，長期來看還是需要從供應鏈角度建立完善的汽車晶片生態體系才能確保同樣問題不會再發生。



