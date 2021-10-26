三分鐘讀懂 NFT 跨鏈工具集 ENVELOP：能否幫助 NFT 突破流動性瓶頸？

ENVELOP 是一個提供 NFT 靈活跨鏈解決方案的工具集，可賦予 NFT 資產鏈上版稅、租賃機制等功能。

撰文：Groot

NFT 在快速發展的過程中，雖然實現了破圈並且爲整個加密行業帶來了更廣闊的想象空間，但是隨着市場的狂熱情緒逐漸降溫，NFT 資產在應用場景上的侷限性逐漸顯現。此外，受制於 NFT 在跨鏈通訊方面相比於同質化代幣的難度更高，NFT 資產如何實現更大的「市場覆蓋範圍」，以及如何在收藏、道具等相對單一的用途以外提供更多功能，都是目前 NFT 賽道想要實現進一步突破的有效渠道。此外 NFT 資產的流動性欠佳，資金利用率不高以及版稅難以有效落實等問題，也在困擾着 NFT 市場。

本週剛剛完成了由 Waterdrip Capital 領投的百萬美元融資的跨鏈工具集 ENVELOP 意在通過爲 NFT 資產提供更靈活和更便捷的跨鏈體驗，來尋求突破。

ENVELOP 是什麼？

ENVELOP 是一個提供 NFT 靈活跨鏈解決方案的工具集。可以賦予常見的 NFT 資產更豐富的功能，包括但不限於鏈上版稅、租賃機制以及時間 / 價值 / 事件鎖等。同時可以幫助用戶實現 NFT 的保值並提供反欺詐驗證，讓 NFT 在鏈上交互的每一個步驟都能夠被完整且準確地回溯查詢。目前 ENVELOP 已經實現了對於所有常見的 NFT 品類的支持，可以輕鬆地部署在遊戲、藝術收藏品以及 NFT 交易市場之上。

ENVELOP 可以將非標的 NFT 資產轉化成平臺上流通的 wNFT，並實現更便捷的跨鏈流通和資產轉移。轉換後原有的 NFT 功能不受影響，轉換成的質押代幣 wNFT 可以在各種服務中實現原 NFT 資產的權益。這能夠讓 NFT 資產的使用場景進一步放大，包括但不限於 DeFi、體育市場、元宇宙及遊戲、AR/VR、音樂以及房地產等。

ENVELOP 由協議、預言機、指數以及代幣四個核心部分組成。

協議專用於 NFT 的鏈上交易，通過抵押存儲機制可以保護 NFT 持有者免受資產變相貶值的損失，用戶可以在平臺上建立 NFT 相關的流動性池並設定版稅比例。

預言機被用於幫助用戶爲 NFT 資產進行客觀定價，該功能可以追蹤 NFT 從鑄造到每一筆交易的記錄，爲買賣、租賃以及質押的多方參與者提供 NFT 資產的完整信息。該預言機由一個用於資產評估的評分系統和一個反欺詐系統兩個關鍵組件組成。

指數被用於對行業或市場的數據進行代幣化，簡單來說就是可以用來監測市場活動並且提供市場的客觀情況，以此輔助預言機完成 NFT 資產的合理定價。

而代幣可以幫助協議、預言機以及指數實現有機結合。

ENVELOP 的特色

ENVELOP 爲各類 NFT 用戶創建了一個完整的擔保閉環，包含 NFT 租賃、轉讓、抵押品、直接購買和銷售、交易、擔保衍生品的代幣化等。在這種生態下，不僅個人和法律實體可以成爲參與者，像腳本、神經網絡、人工智能活等動對象也都可以成爲參與者。

ENVELOP 的四個核心功能可以服務支付渠道以及合併交易的代幣化、爲擔保衍生品市場提供 wNFT 資產、爲遊戲等應用的 NFT 角色創建租賃市場、元宇宙中的廣告市場以及創建在 wNFT 中存儲資產的零知識證明機制（ZK-mechanic）等。

而在跨鏈的實現機制方面 ENVELOP 提出的解決方案也頗具特色。當跨鏈需求出現之後，用戶可以在初始網絡中創建一個用作擔保的 wNFT 資產，隨後將 wNFT 放入初始網絡的智能合約之中，隨後在跨鏈目標網絡中發送 NFT 的密鑰，由此即可完成資產的跨鏈轉移。ENVELOP 目前支持以太坊和 BSC，未來還會支持 Polygon、Avalanche、Cardano、Flow 以及 Solana 等。

該協議可以將流動性資產代幣化，比如可以試用轉換後的 LP 代幣創建複雜交易。作爲一個以 DAO 形式呈現的工具集，前文提到的預言機、協議以及指數等一系列工具，生態參與者都可以免費調用。

代幣 NIFTSY 經濟模型

NIFTSY 代幣發行總量爲 5 億枚，用戶可以通過質押 ENVELOP 的代幣 NIFTSY 參與 DAO，並可以按照出資比例分配系統收入，此外用戶還可以使用 NIFTSY 支付版稅等。

團隊

ENVELOP 的 CEO Alexander Shedogubov 此前擁有 IT 領域 8 年的管理經驗，是區塊鏈項目 Pax Plus 的創始人。CTO Maksim S 擁有 19 年的 FinaTech 領域開發經驗，並擁有 6 年的 Web3.0 領域開發經驗，是 IBER Group 的聯合創始人。

ENVELOP 團隊核心人員在加密領域均擁有 8 年以上的經驗，部分成員在金融科技、電子商務、IT 諮詢等領域擁有 15 年的執行 IT 產品項目管理的經驗。

小結

作爲曾在幣安黑客馬拉松大會上進入前十並獲得 Rarible 和 Polygon 獎金支持的項目，ENVELOP 讓 NFT 市場參與者能夠獲得更好的投資體驗，在更大程度地降低資產貶值的前提下，讓手中的 NFT 資產能夠獲得更豐富的使用場景。此外還將優化開發體驗，以此吸引更多創作者參與到行業中來，最終實現對於現有元宇宙邊界的進一步擴展。