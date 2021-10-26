〈房產〉居大不易 今年以來台北市首見家戶數減少

根據最新官方統計資料顯示，台北市去年新增家戶數僅剩 120 戶，位居六都之末，今年來戶數更是不增反減，家戶數減少 3673 戶，相較 2009-2014 年每年家戶數還增加萬餘戶，家戶數由盛轉衰跡象顯著，而原因在於屋齡老舊及人口老化。

此統計也顯示，2021 年以來家戶數增加最多的是桃園市、其次是持續吸納北市人口的新北市，家戶數的變動長期將對房市造成直接影響。

雖然家戶數衰退也代表市場買盤減少，但不與房價下跌畫上等號，信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，雖然台北市近兩年家戶數已經轉趨衰退，不過台北市房價並未因此下挫，主要台北市已經不是以首購為主力的市場，反而是以換屋市場為主，市場並沒有供過於求的疑慮，不過考量生活品質的問題，賣掉北市舊公寓換到新北市大樓社區的趨勢仍存在，尤其大台北生活圈成型後，人口更不用一直往台北擠，捷運網路更達到城市擴張與把人口往外分散的效果。

曾敬德表示，雖然台北市近年房價也和市場走勢相似，由盤整轉為緩漲趨勢，但房價漲幅不如相對平價的都會區，可能與家戶數由正成長轉為衰退有關。

而台北市首購減少，可能不是因為工作機會的關係，反而與房價、住宅屋齡普遍老舊，加上大台北地區捷運網絡成熟，人口選擇向外搬遷，加上新北市也有許多新的額滿學校產生，新北與台北市的差距已經不像早年顯著，為了追求更好的居住品質，大台北生活圈的民眾有些選擇工作在台北、居住在新北。

統計官方戶籍資料可發現，全台的戶籍數量一直呈現增長趨勢，今年則是首度突破 900 萬戶，六都長年戶籍數量也都呈現增加趨勢，不過台北市戶籍數量已經由盛轉衰，2014 年前年增普遍都還有 1 萬戶，2016-2019 年則每年剩下年增 3000-5000 餘戶，2020 剩下年增 120 戶，今年則是首度呈現衰退，但其餘五都仍維持穩定增加至少 6000 戶以上。