〈房產〉房地合一2.0上路前 上半年賣方已先恐慌衝一波

房地合一 2.0 今年 7 月 1 日上路，依財政部最新統計，上半年無論是個人課徵件數或稅額，都直逼去年全年，其中在總稅額的部分，為去年的 93%，件數則是前一年的 62%，市場專家指出，房地合一 2.0 從宣佈到上路時間很短，還碰上疫情干擾，但仍在件數與稅額上表現驚人，顯見閉鎖期延長確實達到威嚇效果。

住商不動產企畫研究室資深經理徐佳馨指出，房地合一 2.0 除了擴大課稅範圍、降低扣除成本上限，20% 稅率門檻從 2 年延長到 5 年，許多適用房地合一制度的屋主也試圖提前出售，反映在稅收件數和稅額上，可以看出均比去年平均表現來得強勢。值得注意的是，稅額部分大量增加，反映的除了繳稅戶增加外，也顯現房價漲幅回吐到稅收內。

從這份資料來看，2020 年為房地合一上路以來稅收與稅額最高的一年，今年應該很有機會在整體表現上雙雙突破去年，而從各稅率來看，除政策剛上路時期外，往後數年均以 20% 為繳稅大宗，其次為 45%，徐佳馨分析，由於時間也是成本之一，因此如果發現苗頭不對，提前殺出的所有權人也所在多有，如果都撐過一年的所有權人，也會寧可忍一下，以達到 20% 稅率，不過 2.0 政策上路後，所有權人是不是想要撐一下，值得觀察。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示， 房地合一 2.0 不僅是持有時間延長，對於可扣抵部分也從 5% 降到 3%，並且設定 30 萬上限，建議近年買屋的購屋人一定要留下裝潢、服務費等相關費用發票，避免未來轉手時無法扣抵，讓自己的權益受損。